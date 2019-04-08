В Раде объединились за Зеленского

Депутаты опасаются, что нынешний президент всех обманет

Бывший претендент на пост президента Украины, депутат Верховной рады Виталий Куприй призвал коллег – нардепов объединиться и поддержать кандидатуру Владимира Зеленского. По его мнению, действующий глава государства Петр Порошенко не достоин доверия:

"Существует большая угроза, что президент Петр Порошенко сфальсифицирует выборы".

Об этом Куприй заявил на заседании согласительного совета Рады в понедельник, 8 апреля. Он сообщил, что в украинском парламенте "создается объединение в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского".

Нардепу пытались помешать выдвинуть данную инициативу. В частности, первый вице-спикер Ирина Геращенко несколько раз выключала Куприю микрофон, чтобы присутствующие на заседании депутаты не услышали его идеи, передает "Украина.ру". А после выступления нардепа Геращенко сделала угрожающее заявление:

"Теперь мы видим новые лица", – отметила она.

По результатам голосования 31 марта ни один из 39 кандидатов не получил необходимой для победы 50% поддержки избирателей. Во второй тур прошли актер Владимир Зеленский, набравший 30% голосов, и Петр Порошенко с 16%. Следующее голосование назначено на 21 апреля.