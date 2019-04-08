Батька ставит на действующего главу Незалежной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что новым президентом Украины станет Петр Порошенко, потому что горький опыт Михаила Саакашвили в украинской политике не оставляет ему другого варианта.

"Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его",

– сказал Лукашенко, имея ввиду события в Незалежной в январе прошлого года, когда борьба Порошенко и Саакашвили достигла своего апогея.

Если с "шоколадным королем" все ясно, то "комик" Зеленский остается для Лукашенко загадкой. Если раньше он отзывался о дерзком политике-комике положительно, то сейчас его высказывания стали более осторожными. По словам Лукашенко, он совершенно не знаком с Зеленским и видел его только в кино, его политические взгляды размыты, и как он будет выстраивать внутреннюю и внешнюю политику, тоже большой вопрос. С учетом всего этого, решение украинцев голосовать за него только потому, что другой достойной альтернативы нет, вызвали у Батьки искреннее непонимание.

"Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо", – цитирует его БЕЛТА.



Пользу пассивной позиции избирателя он объяснил тем, что она менее рискованная. Ведь Зеленский не вселяет уверенности, и кому как не украинцам знать, что слова политиков зачастую расходятся с делом, особенно в последние годы. А неучастие в голосовании фактически заменяет графу "против всех" и позволяет провести выборы заново уже с новыми кандидатами.

"Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет", – подчеркнул Лукашенко.

Еще в марте этого года Лукашенко заявил, что Порошенко является наилучшим вариантом для Украины. Тогда белорусский лидер предположил, что действующий глава Незалежной пробьется во второй тур вместе с Зеленским, где победит его на опыте.