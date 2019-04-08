Жадные до власти кандидаты готовы пойти на чужие жертвы ради успеха

Тема с дебатами на украинских выборах приобретает фантасмагорический характер. Владимир Зеленский и Петр Порошенко "послали" все правила участия и спорят друг с другом о том, когда же лучше сойти в очном поединке на стадионе "Олимпийский". Порошенко назвал дату – 14 апреля. Однако Зеленский настаивает на 19 апреля.

От самонадеянности кандидатов в президенты Украины несколько обомлел местный Центризбирком. Когда Зеленскому и Порошенко осталось только договориться о времени проведения дебатов, ЦИК все-таки напомнил, что выборы на Украине не шоу на потеху, а официальное мероприятие и оплачивается оно за счет налогоплательщиков. Как пишет "РБК Украина", глава ЦИК Татьяна Слипачук назвала единственно возможное место – студия телеканала "Суспильный". Какой бы грустной новостью это не было для тех, кто ждал мощного словесного спора между Зеленским и Порошенко, следует признать, в этом решении есть здравый смысл. Почему, объяснили эксперты.

По мнению бывшего депутата Рады Владимира Олейника, изначально предложение Зеленского выглядело просто "приколом", но когда кандидаты на полном серьезе сдали анализы на наркотики и собрались выйти на многотысячную арену, это перестало быть смешным и стало уже национальным позором.

"Поведение кандидатов в президенты – это сумасшедший позор, это унижение Украины и украинцев. Сегодня можно сказать, что второй тур выборов происходит, как говорится, по приколу, но при этом страсти накаляются нешуточные",

– цитирует Олейника РИА ФАН.

Такой формат дискуссии очень опасен для жизни и здоровью зрителей, которые придут посмотреть на дебаты. Скорее всего, большинство из них будут сторонниками того или иного кандидата. Олейник считает, что билеты на 70-тысячный "Олимпийский", скорее всего, поделили бы пополам между избирателями Зеленского и Порошенко – по 35 тысяч. Чем грозит противостояние толпы политически непримиримых людей, можно представить.

"Страсти там явно разгорятся нешуточные. Мы знаем, как ведут себя футбольные фанаты, и боюсь, что там произойдет что-то подобное. Если дело дойдет до серьезной перепалки, никакая полиция не справится с разъяренной толпой. Предрекаю: это будет побоище и ходынка",

– сказал Олейник.

Экс-депутат также жестко высказался об обоих кандидатах, которые наверняка понимают возможные последствия, и поэтому им стоит пройти тест не на наркотики, а на вменяемость, считает он.

"Жадность до власти им глаза застит. Но, к сожалению, борьба идет не на жизнь, поэтому и ставки высоки", – констатировал он.

Вся история с дебатами на стадионе уже стала объектом насмешек для западных СМИ. Американское издание Politico назвало украинские выборы соревнованием "кто кого переписает" (здесь ничья), а телеканал CNN отметил, что демократическая процедура на Украине приобрела "сюрреалистичный" характер.