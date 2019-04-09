"Фейки российской пропаганды": Порошенко открестился от обвинений в алкоголизме

Президент пытается завоевать доверие сограждан

Украинский лидер Петр Порошенко огорошил телезрителей неожиданным признанием: он заявил, что собственная супруга за 35 лет совместной жизни видела его пьяным исключительно до свадьбы.

"Это фейки российской пропаганды о том, что Порошенко пьет, не просыхает", –

подчеркнул Порошенко.



Выступая в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV 8 апреля, Порошенко добавил, что никогда и нигде не говорил о том, что его соперник Владимир Зеленский – наркоман, однако признал, что предложение Зеленского сдать тест на наркотическую зависимость его весьма удивило.

Действующий президент признался, что воспринял результаты первого тура выборов как "болезненный, но ценный урок". Порошенко отметил, что украинцы недовольны тем, что реформы в стране происходят очень медленно, а уровень жизни падает, во властных органах и в суде процветают коррупция и несправедливость. Все это, по словам Петра Алексеевича, приводит к тому, что народ предъявляет власти абсолютно объективные претензии, поэтому его задача состоит в том, чтобы вновь завоевать доверие сограждан.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля. Соперником Петра Порошенко на пост главы государства стал комик Владимир Зеленский.





