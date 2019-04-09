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Зеленский отказался сдать "допинг-пробу"

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеРусскоязычный Порошенко наступил на старые грабли
Кандидат в президенты Украины решил, что одного раза достаточно

В штабе кандидата Владимира Зеленского заявили, что комик не станет повторно сдавать тесты на алкоголь и наркотики.

Представитель шоумена объяснил в интервью телеканалу ZIK, что Зеленский сдал анализы в cтрогом соответствии с законами страны и добавил, что, если кто-то считает, что у кого-то есть сомнения в их достоверности, нужно обратиться в соответствующие органы.

Результаты анализов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского ранее поставила под сомнение и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. "Доктор Смерть" заявила, что единственная лаборатория, которая может сделать надежные анализы – это Национальный антидопинговый центр – ведь он пользуется доверием Международного Олимпийского комитета.

В свою очередь, Петр Порошенко отметил в эфире телеканала ICTV, что готов к повторной сдаче "допинг-пробы" и призвал к этому же своего оппонента. По словам Порошенко, публичный человек должен быть открытым.

Валентина МАЙОРОВА
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