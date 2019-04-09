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Русскоязычный Порошенко наступил на старые грабли

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Будут ли кандидаты в президенты Украины писать диктант?

Глава Незалежной Петр Порошенко оказался русскоязычным украинцем. Об этом он сам сообщил в эфире телеканала ICTV. Обращаясь к гражданам, для которых русский является родным, он гарантировал им право общаться на любом языке:

"Никто не будет посягать на ваше право общаться на русском языке, так как я сам русскоязычный и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке".

Доказать это Порошенко готов, написав "диктант или сочинение на русском языке". "Давайте посоревнуемся!" – призвал президент в эфире. Возможно, вызов был адресован сопернику в борьбе за пост главы государства актеры Владимиру Зеленскому, с которым они на днях на спор сдавали анализы. Тот тоже прекрасно говорит по-русски, за что был неоднократно критикуем во время предвыборной кампании. Его даже предлагали отдать под суд за отказ от мовы. Впрочем, теперь, когда Порошенко признал, что на Украине "естественно" говорить по-русски, об уголовном преследовании кандидата в президенты, скорее всего, забудется.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Но штрафы радиостанциям, превышающим лимит трансляции в эфире русскоязычных песен, никто не отменил. И запрет на образование на русском в старших классах и вузах – тоже. Однако Порошенко об этом вспоминать сейчас не выгодно. На носу выборы, а позиции у действующего гаранта очень шаткие. Поэтому ему так важно привлечь на свою сторону электорат.

В свое время русскоязычную карту разыгрывал первый президент Украины Леонид Кравчук, напомнил в эфире радио "Спутник" политолог Иван Мезюхо. Но после победы Кравчук быстро забыл свои обещания и переметнулся в стан радикального национализма.

"Порошенко наступает на старые грабли. А вот захотят ли украинские избиратели наступать на старые грабли – большой вопрос", - приводит РИА "Новости" слова Мезюхо.

Голосование за кандидатов в президента Украины состоялось 31 марта. Во второй тур, назначенный на 21 апреля, прошли Зеленский и Порошенко.

Фоторепортаж
Зеленский опередил Порошенко на выборах президента
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com Петр Порошенко. Фото: AP/TASS
Юлия Тимошенко. Фото: AP/TASS Владимир Зеленский. Фото: EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС Фото: AP/Efrem Lukatsky/ТАСС Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС +1
Николай ВИКТОРОВ
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