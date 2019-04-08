Русскоязычных украинцев взяли в рабство

С таким отношением к нацменьшинствам Киев еще хочет войти в Евросоюз

Создать русскоязычному населению невыносимые условия жизни на Украине призвала экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион. По ее мнению, нацменьшинства не должны иметь никаких прав, в том числе на трудоустройство. Работающих же на благо Незалежной русскоязычных жителей страны политик предпочитает считать рабами.

"У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и все, – заявила Фараон в эфире телеканала "ИнТБ". – Эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу. Все будет очень просто и легко. С улыбкой на устах так надо делать".

Тех украинцев, которые "что-то говорят о каком-то праве русскоязычных", экс-депутат назвала "слабаками", которые позволяют себя "унижать", передает RT.

Ранее народная избранница уже заявляла, что в Раде не должны думать о выходцах из России, проживающих на Украине.

"Мне абсолютно безразлично русскоязычное население. Потому что кто это? Прошу показать мне такую юридическую категорию. Где в Конституции Украины написано, что такое имеет право на существование?" – указывала Фарион.

В начале 2019 г. она же выступила с предложением начать более активную украинизацию населения. В частности, разрешить говорить только по-украински. А к представителям нацменьшинств, которые позволят себе разговаривать на родном языке, применять силу:

"Просто снимаешь туфли и даешь по роже, и все. С такими не говорят, им ничего не доказывают, их маргинализируют", – настаивала Фарион.

Высказывания украинского политика соответствуют общему курсу Киева на насильственную украинизацию страны. На это уже обратили внимание в Евросоюзе. В частности, в Венгрии и Румынии раскритиковали украинский Закон о языке и запрет на получение образования на языке нацменьшинство. В Будапеште и Бухаресте уже указали, что эти тенденции не соответствуют декларациям Киева о намерении влиться в Евросоюз.

Накануне выборов действующий глава государства Петр Порошенко, казалось бы, сбавил обороты. А вот его окружение – нет. Высказывания Фарион приводит "Пятый канал".