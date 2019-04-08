В Кремле согласились поговорить с Зеленским

В Москве рассказали, кто может урегулировать ситуацию в Донбассе

Диалог президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможен, если последний будет нацелен на результат. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

"Путин всегда открыт для диалога, за исключением ситуаций, когда этот диалог пытаются обрамить различными провокациями, разукрасить диверсиями и так далее", – напомнил Песков.

Накануне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае своего избрания намерен как можно быстрее погасить конфликт с Донбассом и ради этого готов на прямые контакты с российским лидером.

В Москве ответили, что согласны обсудить данную проблему с Зеленским, если он станет президентом. Но подчеркнули, что эта встреча не будет носить характера переговоров, поскольку ситуация в Донбассе – это внутренний конфликт Незалежной.

"Путин неоднократно говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, главное – это не диалог с Москвой, ибо Москва не является участницей этого конфликта. Это внутриукраинский конфликт, и его могут решить сами украинцы, если они будут говорить друг с другом", – цитируетТАСС Пескова.

Ранее российский лидер заявил, что не видит возможности для сотрудничества с действующим президентом Украины Петром Порошенко.