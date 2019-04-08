Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Губернатор Одессы отказался увольняться по приказу Порошенко

Петр Порошенко и Максим Степанов. Фото: Николай Лазаренко/ТАСС
продолжениеНа Украине создали ловушку для "Искандеров"
Главу Незалежной сравнили с неграмотным студентом

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов отказался выполнить указ действующего президента Украины Петра Порошенко об отставке. Он заявил, что у главы государства нет на это полномочий.

Свое послание "шоколадному королю" губернатор сделал на брифинге в здании Одесской ОГА, сообщает "Думская".

"Сегодня на сайте президента Украины появился указ касательно моего отстранения с должности. Удивительный документ. По моему мнению, по мнению всех специалистов, даже студентов-юристов документ не имеет ничего общего с украинским законодательством", – сказал Степанов.


Он подчеркнул, что своим указом Порошенко превысил полномочия президента, поскольку по Конституции председателей местных администраций можно уволить лишь по представлению правительства.

По словам губернатора, во время пятничного, 5 апреля, визита в Одессу Петр Алексеевич предложил ему написать заявление об уходе по собственному желанию, но он отказался.

Также Степанов не стал отрицать тот факт, что дружит с бывшим губернатором Игорем Палицей, который является бизнес-партнером днепропетровского олигарха, давнего оппонента пана Порошенко Игорем Коломойским.

"И не вижу в этом ничего плохого", – добавил он.

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Степанов заявил, что как "сильный человек" может "выдержать любое давление". Кроме того, губернатор указал на то, что не употребляет никаких запрещенных препаратов и абсолютно здоров, пишет РИА ФАН.

Глава государства уволил с должности председателя Одесской областной государственной администрации Степанова и поручил Сергею Паращенко исполнять обязанности руководителя ОГА. Соответствующие указы №107/2019 и №108/2019 подписаны 6 апреля.

Напомним, Порошенко назначил Степанова губернатором Одессы в начале 2017 года. Необходимо отметить, что хозяин "Рошена" в пух и прах проиграл выборы в этом регионе: действующий президент здесь еле добрался до третьей позиции – за него проголосовали 9,08% жителей области. Первое место занял актер Владимир Зеленский с 41,26% голосов, на второй строчке оказался лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (21,92%). Поэтому ничего удивительного в столь радикальных шагах пана Порошенко нет накануне второго тура выборов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Брызги долетели даже до Запада: анализы Порошенко и Зеленского взорвали Сеть

Пользователи отметили "День анализов" в Незалежной

Выбора нет: Порошенко победит Зеленского с помощью Саакашвили

Батька ставит на действующего главу Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей