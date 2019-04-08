Главу Незалежной сравнили с неграмотным студентом

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов отказался выполнить указ действующего президента Украины Петра Порошенко об отставке. Он заявил, что у главы государства нет на это полномочий.

Свое послание "шоколадному королю" губернатор сделал на брифинге в здании Одесской ОГА, сообщает "Думская".

"Сегодня на сайте президента Украины появился указ касательно моего отстранения с должности. Удивительный документ. По моему мнению, по мнению всех специалистов, даже студентов-юристов документ не имеет ничего общего с украинским законодательством", – сказал Степанов.

Он подчеркнул, что своим указом Порошенко превысил полномочия президента, поскольку по Конституции председателей местных администраций можно уволить лишь по представлению правительства.

По словам губернатора, во время пятничного, 5 апреля, визита в Одессу Петр Алексеевич предложил ему написать заявление об уходе по собственному желанию, но он отказался.

Также Степанов не стал отрицать тот факт, что дружит с бывшим губернатором Игорем Палицей, который является бизнес-партнером днепропетровского олигарха, давнего оппонента пана Порошенко Игорем Коломойским.

"И не вижу в этом ничего плохого", – добавил он.





Степанов заявил, что как "сильный человек" может "выдержать любое давление". Кроме того, губернатор указал на то, что не употребляет никаких запрещенных препаратов и абсолютно здоров, пишет РИА ФАН.

Глава государства уволил с должности председателя Одесской областной государственной администрации Степанова и поручил Сергею Паращенко исполнять обязанности руководителя ОГА. Соответствующие указы №107/2019 и №108/2019 подписаны 6 апреля.

Напомним, Порошенко назначил Степанова губернатором Одессы в начале 2017 года. Необходимо отметить, что хозяин "Рошена" в пух и прах проиграл выборы в этом регионе: действующий президент здесь еле добрался до третьей позиции – за него проголосовали 9,08% жителей области. Первое место занял актер Владимир Зеленский с 41,26% голосов, на второй строчке оказался лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (21,92%). Поэтому ничего удивительного в столь радикальных шагах пана Порошенко нет накануне второго тура выборов.

