На Украине создали ловушку для "Искандеров"

"Зоопарк-2" засечет минометчиков и артиллеристов

Украинские военные испытали контрбатарейный радар 1Л220УК, который по данным разработчиков, позволяет видеть запуски снарядов, мин и ракет на расстоянии десятков километров.

Таким образом, в ВСУ планируют определять позиции российских артиллеристов и уничтожать их прицельным огнем. Видео с испытаний выложил Укроборонпром в Youtube.

В пресс-релизе сообщается, что РЛС системы работает микроволновом диапазоне, а мощная цифровая система "строит" траектории полетов боеприпасов.

Россия использует 1Л260 "Зоопарк-1М". Согласно заданным характеристикам, радар может обнаруживать 155-мм снаряды САУ M109A6 Paladin на удалении 23 км, управляемые и неуправляемые снаряды на расстоянии 45 км и оперативно-тактические баллистические ракеты MGM-164B "ATACMS Block IIA" за 65 км. Радар приняли на вооружение в 2008 и уже испытали в боевых условиях в Сирии.

1Л220УК на Украине классифицируют как "Зоопарк-2". Сообщается, что радар видит минометы на расстоянии до 30 км, РСЗО – 30-40 км, оперативно-тактические ракеты – 55 км.



По мнению экспертов, радары очень похожи и работа над ними начиналась еще в то время, когда Россия и Украина входили в состав одной страны. Однако Москве удалось наладить массовый выпуск этих систем, в то время как у Киева хватает этих систем только для выставок и парадов.