Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Украине создали ловушку для "Искандеров"

Кадр youtube.com
"Зоопарк-2" засечет минометчиков и артиллеристов

Украинские военные испытали контрбатарейный радар 1Л220УК, который по данным разработчиков, позволяет видеть запуски снарядов, мин и ракет на расстоянии десятков километров.

Таким образом, в ВСУ планируют определять позиции российских артиллеристов и уничтожать их прицельным огнем. Видео с испытаний выложил Укроборонпром в Youtube.


В пресс-релизе сообщается, что РЛС системы работает микроволновом диапазоне, а мощная цифровая система "строит" траектории полетов боеприпасов.

Россия использует 1Л260 "Зоопарк-1М". Согласно заданным характеристикам, радар может обнаруживать 155-мм снаряды САУ M109A6 Paladin на удалении 23 км, управляемые и неуправляемые снаряды на расстоянии 45 км и оперативно-тактические баллистические ракеты MGM-164B "ATACMS Block IIA" за 65 км. Радар приняли на вооружение в 2008 и уже испытали в боевых условиях в Сирии.

Фото: commons.wikimedia.org1Л220УК на Украине классифицируют как "Зоопарк-2". Сообщается, что радар видит минометы на расстоянии до 30 км, РСЗО – 30-40 км, оперативно-тактические ракеты – 55 км.

По мнению экспертов, радары очень похожи и работа над ними начиналась еще в то время, когда Россия и Украина входили в состав одной страны. Однако Москве удалось наладить массовый выпуск этих систем, в то время как у Киева хватает этих систем только для выставок и парадов.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Брызги долетели даже до Запада: анализы Порошенко и Зеленского взорвали Сеть

Пользователи отметили "День анализов" в Незалежной

Выбора нет: Порошенко победит Зеленского с помощью Саакашвили

Батька ставит на действующего главу Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей