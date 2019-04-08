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Глава Минобороны Незалежной оказался бездомным

Степан Полторак. Фото: www.globallookpress.com
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Командующему армии Незалежной приходится жить где попало

Украинский министр обороны Степан Полторак не имеет собственного жилья, следует из поданной им декларации. Поэтому ему приходится пользоваться гостиничным номером.

Согласно данным единого госреестра украинских чиновников, Полторак живет в номере отеля площадью около 42 кв. м, который ему любезно предоставило ведомство. Другой недвижимости у него нет.

Зато у его жены Инны и сына есть по квартире. На супругу записана квартира в Харькове площадью 66,7 кв. м, а у отпрыска жилье побольше – 90,7 кв. метров. У жены министра также имеется автомобиль Mini Cooper 2015 года выпуска.

Однако по доходам у Полторака дела обстоят лучше. За прошлый год его зарплата составила 1,11 млн грн, еще 223 тыс. грн он получил в качестве гонораров и других выплат. Вклады в банке принесли ему еще 120 тысяч. Доходы Инны Полторак оказались несравнимо скромнее – всего 84 тыс. гривен.

Также на банковских счетах Полторака хранится чуть более 1 млн грн и $21,5 тыс., а у жены – 632 тыс. грн и €20,5 тысяч.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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