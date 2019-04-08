Европейцы устали от санкций и украинцев

Парламентская ассамблея Совета Европы в понедельник назначила срочные дебаты о роли и миссии ПАСЕ, главная цель которых – принятие резолюции и последующее полноценное возвращение российской делегации в организацию. Заседание состоится в эту среду, 10 апреля. Представители Украины нынче впали в истерику. СМИ и соцсети в предчувствии возможных революционных шагов в отношении России стоят на ушах.

Так, издание "Европейская правда" разразилось статьей, в которой утверждается, что немецкие дипломаты и депутаты в открытую выступают за снятие санкционного давления на Москву в СЕ и попытаются достичь своей цели на текущей сессии Ассамблеи. Данную информацию украинцам подтвердили несколько западных источников дипломатических чиновников, не связанных друг с другом.

По данным издания, немцы ведут скоординированную кампанию, "которая приобрела значительные масштабы". Отмечается, что в пророссийской деятельности участвуют представители обоих ключевых сил правительственной коалиции – ХДС/ХСС и социал-демократы. В качестве примера в статье приводится некое письмо, которое германские парламентарии направили в адрес президента ПАСЕ Лилиан Мари Паскье с просьбой пересмотреть санкционные правила, убрав право ассамблеи накладывать рестрикции на делегации государств-нарушителей при утверждении их полномочий.





Кроме того, депутаты из ФРГ в ПАСЕ разъясняют европейским коллегам, что борьба Незалежной с Россией – это "предвыборная технология", посему Старому Свету нельзя ее поддерживать. Более того, издание утверждает, что сама канцлер Германии Ангела Меркель выступает за то, чтобы простить РФ, хотя лично пока не высказалась за эту идею.

О том, что европейцы близки к "ликвидации санкционного механизма", говорит несколько витиеватый пост посла Великобритании в СЕ Кристофер Ивон, который он опубликовал в воскресенье в Сети.

"Как мне рассказали, в течение этой недели Совет Европы делал сам себе химическую кастрацию. И это точно не то, к чему мы стремимся", – написал он в Twitter 7 апреля.

I was told today by a close follower of the work of the Council of Europe that this week it was doing self chemical castration. @CoE Surely we don’t want that. — Christopher Yvon (@ChristopherYvon) 7 апреля 2019 г.

Об агрессивном антиукраинском поведении немецких парламентариев сегодня поведал нардеп Борислав Береза. Он возмутился услышанным на закрытом неформальном заседании политгруппы Европейской народной партии, где обсуждалась позиция ЕНП по поводу изменения в регламенте ПАСЕ, которая приведет к возвращению в ассамблею российской делегации.

"Все складывается именно так, как хотят лоббисты России... То, что происходило, невозможно назвать дебатами или обсуждением. Представители Германии выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того – была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ. Немцы были раздражены и обижены, что именно украинцы возглавили движение противостояния с ними", – рассказал пан Береза "Укринформ".

По его словам, немцам был задан вопрос, что им дороже – деньги или принципы, вероятно, на что-то намекая.

"Мы спросили: почему вы готовы простить России 12 тыс. жизней, которые украинцы отдали? После этого началась ругань немцев", – отметил представитель Киева.

Он добавил, что руководитель немецкой делегации Андреас Ник "повел себя как человек, который, видимо, очень долго общается с Россией и перенял навыки гопоты".





Другие три копейки вставил и глава МИД Украины Павел Климкин через аккаунт в Сети. Свой гнев он направил в адрес генсека СЕ Турбьёрна Ягланда, который предупредил европейцев, что если Москва покинет организацию, то это станет настоящей проблемой для Старого Света.

Пан Яґланд вважає, що Росію потрібно повністю повернути в Раду Європи, оскільки це створює лінії поділу в Європі. Якщо керуватися такою логікою, треба випускати злочинців з в’язниць, бо це лінія поділу в суспільстві — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 8 апреля 2019 г.

"Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает линии разделения в Европе. Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, потому что это линия раздела в обществе", – нашел такое сравнение украинский министр.

Ну что ж, уже в ближайшую среду мы увидим, были ли обоснованными опасения Киева.

