Парламентская ассамблея Совета Европы в понедельник назначила срочные дебаты о роли и миссии ПАСЕ, главная цель которых – принятие резолюции и последующее полноценное возвращение российской делегации в организацию. Заседание состоится в эту среду, 10 апреля. Представители Украины нынче впали в истерику. СМИ и соцсети в предчувствии возможных революционных шагов в отношении России стоят на ушах.

Так, издание "Европейская правда" разразилось статьей, в которой утверждается, что немецкие дипломаты и депутаты в открытую выступают за снятие санкционного давления на Москву в СЕ и попытаются достичь своей цели на текущей сессии Ассамблеи. Данную информацию украинцам подтвердили несколько западных источников дипломатических чиновников, не связанных друг с другом.

По данным издания, немцы ведут скоординированную кампанию, "которая приобрела значительные масштабы". Отмечается, что в пророссийской деятельности участвуют представители обоих ключевых сил правительственной коалиции – ХДС/ХСС и социал-демократы. В качестве примера в статье приводится некое письмо, которое германские парламентарии направили в адрес президента ПАСЕ Лилиан Мари Паскье с просьбой пересмотреть санкционные правила, убрав право ассамблеи накладывать рестрикции на делегации государств-нарушителей при утверждении их полномочий.

Кроме того, депутаты из ФРГ в ПАСЕ разъясняют европейским коллегам, что борьба Незалежной с Россией – это "предвыборная технология", посему Старому Свету нельзя ее поддерживать. Более того, издание утверждает, что сама канцлер Германии Ангела Меркель выступает за то, чтобы простить РФ, хотя лично пока не высказалась за эту идею.

О том, что европейцы близки к "ликвидации санкционного механизма", говорит несколько витиеватый пост посла Великобритании в СЕ Кристофер Ивон, который он опубликовал в воскресенье в Сети.

"Как мне рассказали, в течение этой недели Совет Европы делал сам себе химическую кастрацию. И это точно не то, к чему мы стремимся", – написал он в Twitter 7 апреля.

I was told today by a close follower of the work of the Council of Europe that this week it was doing self chemical castration. @CoE Surely we don’t want that.