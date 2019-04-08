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"Потрясение": в Европе испугались последствий выхода России из СЕ

Фото: www.globallookpress.com
Этот процесс будет таким же ударом, как и Brexit

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд предупредил своих коллег о том, что если Россия покинет организацию, то это станет настоящей проблемой для Европы. Ведь, по его словам, это единственное место, где РФ связана с Европой в судебном порядке.

"Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно получим и Brexit, и Ruxit. Но это может скоро произойти", – переживает Ягланд.

Он рассказал в интервью газете Financial Times, что если Москва покинет СЕ, то мир увидит другую Россию, а в Европе появится "новая разделительная черта". Генсек СЕ уверен, что единственный способ избежать катастрофы – это вернуть России право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Ягланд в последнее время часто высказывается об этом вопросе. Он потребовал, чтобы Россия платила взнос в бюджет СЕ, которые она перестала выплачивать, как напоминает агентство НСН, в 2017-м. Ведь кабинет министров может рассмотреть вопрос об исключении страны из организации, если взносы не выплачиваются в течение двух лет. Этот срок для России закончится летом 2019-го. При этом Москва говорила о том, что не желает покидать СЕ, но не исключила такого развития событий. Россия, которую лишили права голоса, прекратила участвовать в заседаниях организации после того, как отношения обострились после присоединения Крыма. 

Полина ИВАНОВА
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