Возврат России в ПАСЕ возмутил Британию

Постпред Великобритании в СЕ Кристофер Ивон выступил против изменения правил работы ПАСЕ, которые позволили бы России вернуться в состав Парламентской ассамблеи. Он назвал план главы СЕ Турбьёрна Ягланда "гибридным".

"Великобритании очень нравится идея "гибридного" отчета генерального секретаря... Мы соглашаемся с важностью свободы прессы, современного рабства и искусственного интеллекта. И есть другие моменты, с которыми мы не соглашаемся, хотя и уважаем авторство генерального секретаря",

– написал Ивон в Twitter.

