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Возврат России в ПАСЕ возмутил Британию

Фото: pixabay.com
Лондон язвительно отозвался о предложении генсека Совета Европа

Постпред Великобритании в СЕ Кристофер Ивон выступил против изменения правил работы ПАСЕ, которые позволили бы России вернуться в состав Парламентской ассамблеи. Он назвал план главы СЕ Турбьёрна Ягланда "гибридным".

"Великобритании очень нравится идея "гибридного" отчета генерального секретаря... Мы соглашаемся с важностью свободы прессы, современного рабства и искусственного интеллекта. И есть другие моменты, с которыми мы не соглашаемся, хотя и уважаем авторство генерального секретаря",

– написал Ивон в Twitter.

По его словам, организация должна четко следовать своему основному принципу – уставу.

Ранее генсек ПАСЕ сформулировал четыре принципа работы Парламентской ассамблеи СЕ.  Во-первых, страны должны иметь равные правы на участие в работе как Комитета министров, так и Парламентской ассамблеи ЕС. Во-вторых, их участие является не опцией, а обязанностью. В-третьих, делегации стран обязуются добросовестно сотрудничать с институтами СЕ. Последний пункт гласит, что взносы в бюджет организации нужно платить своевременно.

По его словам, ситуация с членством РФ в ПАСЕ "тупиковая", поскольку в Страсбурге до сих пор не решили, что делать с Москвой, которая находится под санкциями, и чьи представители были исключены из ПАСЕ. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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