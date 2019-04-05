Генсек Совета Европы назвал причины возвращения России в ПАСЕ

Ягланд согласился на равноправие

Ситуация с лишением российской делегации права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) довела европейские институты до кризиса. Чтобы его разрешить, придется совершить несколько шагов. Но без этого снизить имеющуюся напряженность на континенте не получится. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд в своем ежегодном послании в пятницу, 5 апреля.

Генсек СЕ напомнил, что какую-либо национальную делегацию лишить права голоса можно только в одном случае – если страну исключили из Совета Европы, применив статьи 7 и 8 устава организации. В связи с этим он сформулировал 4 принципа, на которых должна строиться работа СЕ.

"Каждый должен обладать одинаковыми правами, чтобы участвовать и быть в полной мере представленным в двух уставных органах, пока не применяются положения статей 7 и 8 устава", – цитирует ТАСС Ягланда.

Второй принцип – это, скорее, уточнение о том, что право голоса делегации является на самом деле ее обязательством. В третьем отмечается, что "все страны-участницы должны добросовестно сотрудничать" с СЕ и его институтами. В четвертом указывается, что все члены СЕ должны платить взносы своевременно и в полном объеме.

"Данный подход – верный путь вперед", – уверен Ягланд.

При этом противников возвращения России в ПАСЕ генсек СЕ уверил, что это не будет означать согласия европейских стран с позицией Москвы по Крыму.

Россию лишили полноценного участия в работе ПАСЕ в 2014 г. из-за воссоединения с Крымом. В июне 2017-го Москва приостановила часть выплат в бюджет организации. Это привело к финансовым трудностям при выполнении ряда проектов СЕ. Там предупредили, что если РФ не выплатит взнос, она будет исключена из организации летом 2019 года. В России заявили, что вернутся в ПАСЕ и другие институты СЕ только при полном восстановлении в правах.