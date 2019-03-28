Украина потребовала выгнать РФ из Совета Европы

Киев поставил руководству организации жесткий ультиматум

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд и президент Парламентской ассамблеи Лилиан Мари Паскье должны оставить любые попытки вернуть Россию в число полноправных членов организации. Такое требование в их адрес выдвинул руководитель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.



"Мы просим руководителей Совета Европы использовать имеющиеся в организации механизмы для защиты прав коренного населения полуострова, и требуем остановить все попытки безусловного восстановления российской делегации в ПАСЕ из-за продолжения нарушения Россией верховенства права и прав человека, которые должен отстаивать, прежде всего, Совет Европы согласно уставных задач",

– написал он. Текст заявления Арьева приводится на его странице в Facebook.

По словам парламентария, украинские требования связаны с тем, что российские власти продолжают "массово задерживать крымских татар". Аналогичное обращение украинская делегация направила комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.

Ранее сегодня заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Илья Субботин заявил о том, что ситуация вокруг членства нашей страны в европейской организации сложилась крайне сложная, "риск выхода или исключения России из Совета (Европы) есть".

В то же время российский дипломат отметил, что любые решения о санкциях в отношении России, принятые Парламентской ассамблеей Совета Европы, согласно уставу, должны согласовываться с Комитетом министров Совета Европы. Если с России будут сняты унизительные ограничения, это откроет путь к восстановлению полноправного участия нашей страны в деятельности организации, в частности к возобновлению выплаты отчислений в ее бюджет.

По словам Субботина, большинство стран-членов Совета Европы хочет сохранения членства России в организации. "С такой стартовой позицией вообще странно, что мы говорим о выходе или исключении", – добавил замглавы департамента.

В 2014-2015 гг. российских парламентариев лишили ряда прав в Совете Европы из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В июне 2017 г. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на 9% заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 млн евро. При этом руководство ассамблеи предупредило, что страны, два года не уплачивающие взносы в бюджет организации, могут быть исключены из нее. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года.