Киев похвастался "оружием будущего"

Украинцы решили потягаться с Россией в радиоэлектронной борьбе

На вооружение украинской армии в скором времени поступит электромагнитное оружие отечественного производства. Оно будет применяться для уничтожения радиоэлектронных средств противника.



"Предприятия оборонного комплекса Украины разработали и освоили производство электромагнитного оружия. Оно предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и передачи данных",

– говорится в сообщении компании "Спецтехноэкспорт", размещенном на ее сайте.

Новаторское оружие может применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны и так далее. А размещать боеприпасы можно на ракетных и авиационных носителях, включая беспилотные летательные аппараты.

В украинской компании особо подчеркнули, что электромагнитное оружие совершенно безвредно для человека, поскольку "использует только энергию электромагнитного излучения". При этом действие оружия "способно вывести из строя любую технику или объекты инфраструктуры, которые оснащены электронными системами".

Особая гордость по поводу скорого появления в ВС Украины такого вооружения, вероятно, объясняется тем, что Россия, которую официальный Киев называет не иначе как "страной-агрессором", является признанным лидером в сфере разработки и производства средств радиоэлектронной борьбы. По всей видимости, Киев решил навязать Москве борьбу на ее же поле, в случае если между странами начнется полномасштабный военный конфликт.

В оружейной сфере, как и во всех прочих, Украина стремится избавиться от использования советских и российских достижений. Так, недавно в полиции Незалежной сообщили о планах отказаться от автоматов Калашникова и заменить их "современным европейским оружием", передавала газета "Сегодня".