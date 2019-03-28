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Дырявые украинские дороги "метят" чайниками на палочке

Фото: www.globallookpress.com
Украинцы оригинально и с чувством юмора подходят к одной из главных русских проблем

В центре города Черновцы рядом с Театральной площадью на дороге возник провал. Креативные украинцы долго голову не ломали над тем, каким образом оповестить автомобилистов о возникшей дорожной проблеме.

В дыру просто воткнули палку и водрузили на нее чайник, а на нижнем сучке еще и ведерко поместилось.

Соответствующую фотографию прислал телеканалу ТСН местный житель. По его информации, снимок сделан на улице Драгоманова, которая имеет двустороннее движение.

Как видно на фотографии, дорога покрыта брусчаткой, а сам проем оказался недалеко от канализационного люка. Возможно, пропасть имеет большую глубину и ведет к сточной системе.

Вообще, жители Незалежной весьма неординарно подходят к проблеме дорог, а вернее, к тому, как на это указать властям. Так, в средине марта в Закарпатской области активисты установили в дорожных ямах цветы в горшках по возможным маршрутам следования кортежа действующего президента страны Петра Порошенко.

Также недавно в Сети появилось видео, как на автодороге Шостка – Глухов в Сумской области дорожники латают ямы с помощью чайника. Пассажир автомобиля заснял забавную сценку: бригада рабочих осуществляет аварийный ямочный ремонт, во время которого один из них поливает дорожное покрытие смолой из чайника.


Зато в феврале пан Порошенко в Одесской области лично принял участие в торжественной церемонии открытия участка объездной автодороги в 6 км вокруг небольшого городка Рени, чем вызвал бурную реакцию местных жителей. Трасса, кстати, обошлась украинским налогоплательщикам в 386 млн грн (около $14 миллионов).

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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