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Украинский олигарх признал вину Порошенко в Керченском конфликте

Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Киев сам нарвался на неприятности провокационным походом в российские воды

Лидера Незалежной уличили во лжи о громкой истории, за которую Москва расплачивается по сей день.

Игорь Коломойский заявил, что в Керченском конфликте виноват Петр Порошенко. По его словам, украинский президент сознательно идет на провокации, а после рассказывает, что это сделала российская сторона.

"Ничего русские там не сделали",

подчеркнул попавший накануне в базу "Миротворца" олигарх в беседе с УНИАН.

К задержанию судов и аресту украинских моряков привела политика главы Незалежной. В России не раз отмечали, что случившееся было явной провокацией. Однако Запад увидел в этом удобный повод закрутить гайки – давление на нашу страну только усиливается под предлогом поддержки Киева.

Корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу 25 ноября прошлого года, напоминает "Царьград". Экипажи не реагировали на требования наших пограничников, в результате на моряков завели уголовное дело. Сейчас они под арестом.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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