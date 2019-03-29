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США потеряли миллиард долларов на Украине

www.globallookpress.com
Армию оснастят по натовским стандартам, но в альянс страну не возьмут

За пять лет, прошедшие с Евромайдана, Вашингтон перечислил Киеву колоссальную сумму на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО. В Пентагоне подсчитали, что на переделку украинской армии под натовские стандарты с 2014 г. было вложено более $1,3 миллиарда. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Эрик Пахон.

"Наша политика в вопросе будущего расширения НАТО заключается в том, что дверь открыта. Мы приветствуем стремление Украины к членству в НАТО и решительно поддерживаем право этой страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства. Соединенные Штаты по-прежнему выражают полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины",

заявил Пахон "Известиям".

Судя по всему, накачивание страны деньгами американцы не считают попыткой повлиять на ее политический курс.

Несмотря на поддержку стремления Незалежной в альянс, американцы пока не готовы принимать ее в ряды организации из-за территориальных проблем, отметил представитель Пентагона. По той же причине в ближайшее время членство в НАТО не светит и Грузии, отмечает "Свободная пресса".

www.globallookpress.com

По словам американских экспертов, Вашингтон не станет принимать Украину в НАТО из-за страха перед обострением отношений с Москвой. "Я не ожидаю предоставления формального членства в НАТО таким восточноевропейским странам, как Украина, поскольку риски, связанные с перенапряжением в российско-американских отношениях, слишком велики", – сказал директор Центра изучения мира и конфликтов при университете Уэйна в Детройте Фредерик Персон.

По его словам, в сложившейся ситуации и Запад, и Россия должны действовать "осторожно, избегать провокаций и эскалации, в том числе гонки вооружений". Посредническую роль нужно передать Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Москва считает приближение альянса к российским границам угрозой национальной безопасности. По мнению российских политиков, США продолжит заваливать Украину деньгами на перевооружение, чтобы наша страна испытывала постоянное напряжение на юго-западном направлении.

"Они будут делать все, чтобы Украина в итоге вошла в НАТО. А если нынешнее руководство в Киеве останется, то рано или поздно эта страна, скорее всего, вступит в альянс. Возможно, вопреки стандартам и положениям. Украина нужна НАТО и США как анти-Россия. А чтобы сделать из нее анти-Россию, необходимо повысить уровень вооруженных сил. Для этого и выделяются американские деньги", – отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Андрей ФИЛАТОВ
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