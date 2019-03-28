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Выход России уничтожит Совет Европы

Фото: commons.wikimedia.org/Council of Europe
Организация должна отказаться от любого давления на нашу страну

В самое ближайшее время наша страна может прекратить свое членство в Совете Европы. Сложившаяся ситуация угрожает не только нормальным отношениям между Москвой и Западом, но и ставит под удар саму европейскую организацию, считают в российском МИДе.

"Ситуация серьезная, риск выхода или исключения России из Совета есть. Нам нужны решения КМСЕ (Комитет министров иностранных дел СЕ. – Прим. "Утро.ру"), которые бы фиксировали примат устава Совета Европы",

заявил заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Илья Субботин (цитируется по РИА "Новости").

Он отметил, что КМСЕ – это единственный орган, который уполномочен принимать решение от имени организации. Поэтому любые решения о санкциях в отношении России, принятые Парламентской ассамблеей Совета Европы, согласно уставу, должны согласовываться с Комитетом министров.

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com

На днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что в отношениях РФ и Совета Европы возобладает здравый смысл. По его словам, "задействование возможностей этой организации, как гуманитарной опоры общеевропейской архитектуры… весьма востребовано".

"К сожалению, сейчас Совет Европы переживает глубокий кризис, связанный с незаконным ущемлением прав российской делегации в его парламентской ассамблее, и это при том, что устав Совета Европы предусматривает обеспечение равной представленности государств во всех его органах. Мы знаем, что большинство европейских стран не заинтересовано в уходе России из Совета Европы", – заявил глава российской дипломатии, выступая в парламенте Сан-Марино.

Чуть раньше он назвал провокацией утверждения о том, что Россия решила твердо выходить из Совета Европы.

В 2014-2015 гг. российских парламентариев лишили ряда прав в Совете Европы из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В июне 2017 г. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на 9% заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 млн евро. При этом руководство ассамблеи предупредило, что страны, два года не уплачивающие взносы в бюджет организации, могут быть исключены из нее. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года.

Андрей ФИЛАТОВ
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