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Россия отказалась голосовать за генсека СЕ на временных условиях

Фото: commons.wikimedia.org/Filip Maljkovic (CC BY-SA 2.0)
Полумеры Москву не устроят

Российская делегация примет участие в выборах генерального секретаря Совета Европы (СЕ) только в случае ее полного восстановления в правах. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его мнению, поступившее из СЕ предложение временно вернуть право голоса Москве, чтобы она могла высказаться за кандидатуру генсека, неприемлемо.

"Мы не для того вступали в организацию, чтобы там за кого-то голосовать. Это важные полномочия, но это не самоцель и не сверхзадача. Поэтому нельзя рассчитывать на то, что мы придем туда голосовать за генсека, а потом нам опять укажут наше место где-то на приставном стульчике с ограниченными полномочиями", – приводят "Известия" слова Косачева.

Собственно, Москва еще раньше четко дала понять, что готова к совместной работе в рамках институтов СЕ только на условиях полноценного участия. Для этого она требует не только вернуть ей право голоса по всему кругу вопросов, но и прописать в уставных документах запрет на любые ограничения прав национальных делегаций ПАСЕ, указывает "Царьград".

Фото: www.globallookpress.com

Очередная сессия Парламентской ассамблеи СЕ (ПАСЕ) состоится в апреле. Российская делегация туда не поедет. Но существует мизерный шанс, что участники все-таки внесут изменения в регламент и права всех членов будут защищены. Но скорее всего, точки над i будут поставлены в мае, когда в Хельсинки соберутся главы МИД Совета Европы. Тогда станет окончательно понятно, примет ли Россия участие в выборах генсека СЕ в июне этого года и вообще останется ли членом этой организации.

В случае выхода РФ, Совет Европы потеряет не только значительную часть бюджета, но ему еще придется пересматривать около 80 конвенций, подписантом которых является Москва, а также смириться с тем, что решения Европейского суда по правам человека потеряют силу для РФ.

Россия приняла решение не отправлять в этом году делегацию в ПАСЕ, поскольку с 2014 г. лишена там права голоса. Одновременно Москва приостановила выплату членского взноса в бюджет организации. 

Николай ВИКТОРОВ
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