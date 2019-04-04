Россию попросили остаться в Совете Европы

Глава организации надеется, что Москва снова начнет платить

Наша страна должна сохранить членство в европейской организации после июня 2019 года. На это искренне надеется ее генеральный секретарь Турбьёрн Ягланд.



"Я надеюсь, что, может быть, мы проследим, что "семья останется вместе", то есть что сможем так называемый российский вопрос решить, чтобы Россия осталась с нами и после июня, чтобы сохранить панъевропейское правовое пространство",

– приводит слова чиновника РИА "Новости".

Сохранение РФ в составе Совета Европы позволит "не создавать новых разделительных линий в Европе", также добавил глава организации.

Ранее заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Илья Субботин говорил о том, что ситуация вокруг членства нашей страны в организации сложилась крайне сложная, "риск выхода или исключения России из Совета (Европы) есть". При этом он подчеркнул, что большинство стран выступает за сохранение членства РФ и полного восстановления нашей делегации в правах.

В 2014-2015 гг. российских парламентариев лишили ряда прав в Совете Европы из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В июне 2017 г. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на 9% заморозить бюджет организации, дефицит составил $1,5 миллиона. При этом руководство ассамблеи предупредило, что страны, два года не уплачивающие взносы в бюджет организации, могут быть исключены из нее. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года.