На борту ржавого корыта "установили" модернизированные ракеты

Интернет-сообщество посмеялось над обнаруженной в сетевых дебрях фотографией катера военно-морских сил Украины "Прилуки", на борту которого рукой умелого мастера разместились несколько ракет "Нептун". Пользователи предположили, что так автор фотошопа пытался произвести впечатление на президента России. А может даже его испугать.

Возможно, этот снимок пытались выдать за реальный фрагмент недавних учений, проводимых украинскими военными совместно с фрегатом НАТО "Торонто" в Черном море в районе Одессы.

Внимательные пользователи отметили, что фотография "Прилук" на самом деле сделана совсем при других обстоятельствах. Далее орфография и пунктуация сохранены оригиналов:

С флотом хреновато, но зато можно типа новые ракеты "Нептун" на катер "Прилуки" прифотошопить. Вдруг Путин испугается? pic.twitter.com/aj04yhzkUc — Голос Мордора (@spacelordrock) 8 апреля 2019 г.

"Что характерно фотошопили кадр того момента когда это корыто российский буксир вытаскивал из порта Севастополя в 14м году =))".

Большинство оценило технические "возможности" боевого катера и пририсованных ракет:



"Теперь ясно, почему эти ракеты на 180 градусов разворачивает... Судя по картинке – они овальные...", "вообще-то, при первом пуске это корыто сделает сальто-мортлле... )))", "да один пуск если чё перевернёт это корыто.....", "Вижу как после залпа корма отлетает в Батуми. Как минимум", "Если их них шарахруть синхронно, катер резко ускорится и точно доберется до другого берега))".

Также нашлось объяснение появлению огромных "Нептунов" на небольшом судне:

"Кремль уже в панике или еще в истерике?", "Вдруг Путин испугается?", "вата мосты на Мосфильме строит, а чубатые флот в фотошопе, 1:1".





Есть подозрение, что автор данного коллажа просто отреагировал на две информации. Во-первых, в конце прошлой неделе действующий президент Незалежной Петр Порошенко, которому кровь из носу нужно набирать голоса электората в преддверии предстоящего второго тура выборов, с помпой объявил, что украинские военные провели одно из завершающих испытаний противокорабельной крылатой ракеты "Нептун". Данное модернизированное советское вооружение должно, по версии киевского режима, напугать Москву.

Во-вторых, в местных СМИ муссируются слухи, что "Нептун" собираются установить именно на борту "Прилук", с которого в декабре 2018 г. были демонтированы пусковые установки советских ракет "Термит". Как пишет издание УСИ, в них отпала необходимость, поскольку у Незалежной просто нет боезапасов такого типа.

Необходимо добавить, что самому катеру в ноябре нынешнего года исполнится 40 лет, и в последнее время он перманентно находится в ремонте.

