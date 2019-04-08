"Жлоб-стиль": Порошенко подхватил "болезнь" Януковича

Пятый президент Украины возомнил себя королем

Главный человек в Киеве, мечтающий удержаться на высоком посту, живет дорого-богато. Конфетный магнат отстроил для себя и своей жены настоящий дворец.

Какие интерьеры окружают чету Порошенко, можно увидеть благодаря семейному завхозу. Он предоставил фотографии внутреннего убранства поместья, которые затем растиражировали многие украинские СМИ.

Не остался в стороне известный блогер Александр Дубинский. На своем сайте он также выложил снимки украинского Версаля, сославшись на эксклюзив сайта Ukrainian Papers.com

"Думаю, после побега диктатора по его дому тоже будут водить экскурсии. Но пока внутрь дома простым смертным попасть нельзя", – сообщает журналист, после чего детально описывает великосветскую мебель и другие предметы президентского интерьера.

Итак, классическая люстра со свечами, как из средневековья, блогер оценивает в 500 тыс. гривен. Обращает внимание на мраморный камин, который выбивается из общего золоченого убранства.

"Такая проблема есть у всех нуворишей – отсутствие вкуса и любовь к пышным деталям из порнофильмов 90-х",

– с сарказмом поясняет автор, называя увиденное "жлоб-стилем". Позолоченные кресла, по мнению Дубинского, характеризуют Петра Алексеевича как человека весьма амбициозного. Вероятнее всего, расположившись в одном из них, он мнит себя "королем".

"Точно такая же "болезнь" присутствовала у Виктора Януковича",

– напомнил журналист о "золотом унитазе" предшественника Порошенко. Внимания заслуживает также кабинетный стол с головами льва, который "тянет" на 300 тыс. гривен, исходя из информации в декларации президента. А скульптура полуобнаженной красотки, судя по всему, установлена в банном комплексе.

"Украинский Версаль", отмечает журналист, демонстрирует полнейшую "безвкусицу" хозяев.