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"Жлоб-стиль": Порошенко подхватил "болезнь" Януковича

Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский
Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский
Пятый президент Украины возомнил себя королем

Главный человек в Киеве, мечтающий удержаться на высоком посту, живет дорого-богато. Конфетный магнат отстроил для себя и своей жены настоящий дворец.

Какие интерьеры окружают чету Порошенко, можно увидеть благодаря семейному завхозу. Он предоставил фотографии внутреннего убранства поместья, которые затем растиражировали многие украинские СМИ.

Не остался в стороне известный блогер Александр Дубинский. На своем сайте он также выложил снимки украинского Версаля, сославшись на эксклюзив сайта Ukrainian Papers.com

Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский

"Думаю, после побега диктатора по его дому тоже будут водить экскурсии. Но пока внутрь дома простым смертным попасть нельзя", – сообщает журналист, после чего детально описывает великосветскую мебель и другие предметы президентского интерьера.

Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский

Итак, классическая люстра со свечами, как из средневековья, блогер оценивает в 500 тыс. гривен. Обращает внимание на мраморный камин, который выбивается из общего золоченого убранства.

Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский

"Такая проблема есть у всех нуворишей – отсутствие вкуса и любовь к пышным деталям из порнофильмов 90-х",

– с сарказмом поясняет автор, называя увиденное "жлоб-стилем". Позолоченные кресла, по мнению Дубинского, характеризуют Петра Алексеевича как человека весьма амбициозного. Вероятнее всего, расположившись в одном из них, он мнит себя "королем".  

Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский

"Точно такая же "болезнь" присутствовала у Виктора Януковича",

– напомнил журналист о "золотом унитазе" предшественника Порошенко. Внимания заслуживает также кабинетный стол с головами льва, который "тянет" на 300 тыс. гривен, исходя из информации в декларации президента. А скульптура полуобнаженной красотки, судя по всему, установлена в банном комплексе.  

Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский

"Украинский Версаль", отмечает журналист, демонстрирует полнейшую "безвкусицу" хозяев.

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Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
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Ксения АНДРЕЕВА
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