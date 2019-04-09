Треть бюджета стране придется отдать на погашение внешних займов

Правительство Незалежной утверждает, что с 2016 г. долг государства уменьшается и вообще достиг "безопасной границы". Однако при этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорит о том, что страна находится в крайне плохой ситуации.

По его словам, Незалежная "зажата долгом", который необходимо отдавать. Ведь, как рассказал политик, от качественного управления госдолгом зависит стабильность.

"ВВП должен расти, а долг уменьшаться", – говорится в заявлении Гройсмана, опубликованном на сайте правительства.

В 2019-м, как передает телеканал RT, Украина должна выплатить по внешнему долгу 15,7 млрд долларов. В 2018-м МВФ утвердил новую кредитную программу для страны, которая рассчитана на 14 месяцев. Пока Киев получил 1,3 млрд долларов, остальные транши должны провести в мае и ноябре. При этом, как напоминает газета "Известия", с долг Незалежной за время сотрудничества с МВФ увеличился на $13 млрд и превысил 70% от ВВП.