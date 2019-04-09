Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США отправили на Украину десантников

Фото: flickr.com/The U.S. Army
продолжениеПорошенко собирается выиграть второй тур при помощи ракет
По официальной версии, военнослужащие двух стран будут обмениваться опытом

На Украину летит элита американских войск. Об этом сообщил посол Киева в Вашингтоне Валерий Чалый.

"Клекочущие орлы (screaming eagles) летят на Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут на Украину", – написал он в Facebook.

По словам дипломата, американцы направлены для "взаимного обмена опытом", а также тренировки украинских военнослужащих в Яворовском центре боевой подготовки.

Фото: flickr.com/DVIDSHUB

В Яворовском центре, организованном на бывшей советской военной базе во Львовской области, уже работают военные инструкторы из стран НАТО, прежде всего, США и Канады, передает ТАСС.

Ранее Вашингтон сообщил о намерении обеспечить дополнительные поставки летального вооружения Киеву, обосновав это усилением "агрессии Москвы".

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Фейки российской пропаганды": Порошенко открестился от обвинений в алкоголизме

Президент пытается завоевать доверие сограждан

Выбора нет: Порошенко победит Зеленского с помощью Саакашвили

Батька ставит на действующего главу Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей