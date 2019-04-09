По официальной версии, военнослужащие двух стран будут обмениваться опытом

На Украину летит элита американских войск. Об этом сообщил посол Киева в Вашингтоне Валерий Чалый.

"Клекочущие орлы (screaming eagles) летят на Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут на Украину", – написал он в Facebook.

По словам дипломата, американцы направлены для "взаимного обмена опытом", а также тренировки украинских военнослужащих в Яворовском центре боевой подготовки.

В Яворовском центре, организованном на бывшей советской военной базе во Львовской области, уже работают военные инструкторы из стран НАТО, прежде всего, США и Канады, передает ТАСС.

Ранее Вашингтон сообщил о намерении обеспечить дополнительные поставки летального вооружения Киеву, обосновав это усилением "агрессии Москвы".