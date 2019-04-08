Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Крым надежно защитили от провокаций НАТО

Фото: www.globallookpress.com
Любые проявления агрессии будут пресечены на корню

Корабли Черноморского флота РФ вышли на боевое дежурство в районах, где проводятся полномасштабные учения Североатлантического альянса. Об этом журналистам сообщили сегодня утром в Национальном центре управления обороной.

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО",

приводит сообщение оборонного ведомства РБК.

В районы проведения маневров вышли разведывательные корабли, а также корабельные ударные группы. С суши за перемещениями натовских кораблей следят расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал". Разведку с воздуха осуществляют самолеты морской авиации.

Сегодня утром в юго-западной части Черного моря начался очередной этап совместных учений ОВМС НАТО Sea Shield 2019 ("Морской щит – 2019"). В маневрах участвуют корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции, а также представители вооруженных сил Грузии и Украины.

Фото: flickr.com/DVIDSHUB

В субботу, 6 апреля, на маневры в черноморскую акваторию выходили четыре корабля второго постоянного морского соединения НАТО (SNMG2) и два корабля береговой охраны МВД Грузии, сообщал ТАСС. О том, как на эти передвижения отреагировали силы ВМФ России, не уточнялось.

Группа кораблей Североатлантического альянса вошла в Черное море в конце марта. Среди них оказались фрегаты ВМС Канады "Торонто" и ВМС Испании "Санта-Мария". В конце февраля в акваторию Черного моря заходил американский эсминец "Дональд Кук" с группой сопровождения.

Между тем сегодня у российских границ начались еще одни учения НАТО. В них участвуют подразделения военно-политического блока, дислоцированные в Прибалтике, а также бронетехника в составе 14 танков Leopard, Challenger и PT-91. Главная цель учений – отработка взаимодействия и совместимости союзных вооруженных сил и пробные танковые стрельбы, передает телеканал "Звезда".

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Брызги долетели даже до Запада: анализы Порошенко и Зеленского взорвали Сеть

Пользователи отметили "День анализов" в Незалежной

Генсек Совета Европы назвал причины возвращения России в ПАСЕ

Ягланд согласился на равноправие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей