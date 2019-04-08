Крым надежно защитили от провокаций НАТО

Любые проявления агрессии будут пресечены на корню

Корабли Черноморского флота РФ вышли на боевое дежурство в районах, где проводятся полномасштабные учения Североатлантического альянса. Об этом журналистам сообщили сегодня утром в Национальном центре управления обороной.



"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО",

– приводит сообщение оборонного ведомства РБК.

В районы проведения маневров вышли разведывательные корабли, а также корабельные ударные группы. С суши за перемещениями натовских кораблей следят расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал". Разведку с воздуха осуществляют самолеты морской авиации.

Сегодня утром в юго-западной части Черного моря начался очередной этап совместных учений ОВМС НАТО Sea Shield 2019 ("Морской щит – 2019"). В маневрах участвуют корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции, а также представители вооруженных сил Грузии и Украины.

В субботу, 6 апреля, на маневры в черноморскую акваторию выходили четыре корабля второго постоянного морского соединения НАТО (SNMG2) и два корабля береговой охраны МВД Грузии, сообщал ТАСС. О том, как на эти передвижения отреагировали силы ВМФ России, не уточнялось.

Группа кораблей Североатлантического альянса вошла в Черное море в конце марта. Среди них оказались фрегаты ВМС Канады "Торонто" и ВМС Испании "Санта-Мария". В конце февраля в акваторию Черного моря заходил американский эсминец "Дональд Кук" с группой сопровождения.

Между тем сегодня у российских границ начались еще одни учения НАТО. В них участвуют подразделения военно-политического блока, дислоцированные в Прибалтике, а также бронетехника в составе 14 танков Leopard, Challenger и PT-91. Главная цель учений – отработка взаимодействия и совместимости союзных вооруженных сил и пробные танковые стрельбы, передает телеканал "Звезда".