Оккупировать чужие земли можно, если это выгодно

Признание Голанских высот территорией Израиля и переход Крыма под юрисдикцию России – совершенно разные вещи, которые нельзя сравнивать. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в сенате.

"Израиль получил Голанские высоты из-за того, что его атаковали и он находился в позиции обороняющегося. … Они взяли эту территорию, чтобы продолжать защищать себя… Россия, напротив, в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не ничем ей не угрожал", – пояснил Помпео.

Эти объяснения удовлетворили не всех сенаторов. В частности, демократ Дик Дурбин напомнил, что в соответствии с нормами международного права земли, занятые в результате военных действий, считаются оккупированными, передает РИА "Новости". Глава американской дипломатии отказался дальше развивать эту дискуссию, предложив сенатору прийти за консультацией к сотрудникам Госдепа.

Впрочем, Помпео отметил, что международная политика должна быть практичной, а агрессор должен нести наказание. "Если вы атакуете и теряете часть своей земли в результате того, что напали, но получаете ее обратно просто потому, что не преуспели в этом, это очень плохая система", – указал Помпео.

Логика госсекретаря удивила сенаторов. "В таком случае, США могут претендовать на территорию Ирака", – уточнил Дурбин. Глава Госдепа ушел от ответа.

В марте 2019 г. президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот территорией Израиля. Эту местность Израиль отбил у Сирии во время войны 1967 года.

В 2017 г. Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, несмотря на то, что резолюция ООН от 1947 г. наделила город, где расположены святыни христианского, иудейского и мусульманского мира, особым

