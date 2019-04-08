Нацисты собирались превратить полуостров в выжженную пустыню

Командование немецкой армии планировало начисто уничтожить всю инфраструктуру республики во время отступления из Крыма в 1944 году. Такие сведения содержатся в подборке документов из центрального архива Министерства обороны РФ, рассекреченных к 75-летию начала Крымской наступательной операции.



В распоряжении советских органов оказались трофейные документы, захваченные у немцев при освобождении полуострова. В течение многих десятилетий они хранились под грифом "секретно" и были доступны только для узкого круга специалистов-историков. В одном из документов представлен план операции "Тигр", по которому при отступлении предполагалось разрушить на полуострове все, что только возможно.

"В нем (документе) подробно с немецкой точностью и практичностью изложены объекты, намеченные к разрушению. Среди них: важнейшие крымские дороги, гавани, все хозяйственные сооружения, аэродромы, дамбы, железные дороги, сооружения связи, мосты, промышленные предприятия",

– сообщается на сайте Минобороны РФ.

В военном ведомстве также сообщили, что "опубликованные материалы охватывают весь период войны и наглядно показывают, насколько кровопролитными были сражения за города Крыма, как детально просчитывался каждый ход командования советских войск и сколь огромное значение имел контроль над полуостровом для гитлеровских войск".

В частности, впервые достоянием публики стали приказы командующего 51-й отдельной армией генерал-полковника Федора Кузнецова об организации обороны крымских городов. Оборонительным боям посвящены доклад командира 8-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота генерал-майора береговой службы Владимира Вильшанского, чье подразделение в декабре 1941 г. участвовало в обороне Севастополя, а также отчеты о деятельности экипажей подводных лодок, снабжавших всем необходимым окруженные части Красной армии.

Особняком стоит дневник одного из защитников Аджимушкайских каменоломен под Керчью – политрука роты 83-й мотострелковой бригады Александра Сарикова, найденный после освобождения Крыма и осмотра места боев, передает RT.

Крымская наступательная операция проходила с 8 апреля по 12 мая 1944 года. В ходе боев Красная армия полностью освободила территорию полуострова от нацистской оккупации. Безвозвратные потери советских войск составили почти 18 тыс. человек, немецких и румынских войск – от 100 до 140 тыс. человек.