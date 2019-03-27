Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Трамп призвал Россию покинуть Венесуэлу

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон послал в Москву черную метку, Москва ответила своей

Белый дом изучает все возможные варианты действий для того, чтобы принудить Россию уйти из Венесуэлы. Об этом заявил сегодня президент США Дональд Трамп в ходе встречи с женой лидера венесуэльской оппозиции и самозванного президента Боливарианская Республики Хуана Гуайдо Фабианой Росалес.

"Россия должна уйти", – цитирует Reuters американского лидера.

На вопрос журналистов, как он заставит российские войска покинуть Венесуэлу, Трамп сказал: "Посмотрим. Все варианты открыты".

В Овальном кабинете 26-летняя журналистка и активист оппозиции Росалес пожаловалась президенту Штатов, что ее супруг подвергся нападению во вторник, 26 марта, в Республике,при этом она не предоставила никаких подробностей.

"Я боюсь за жизнь моего мужа", – добавила венесуэлка. Как пишет агентство, ее сопровождали жена и сестра начальника штаба Гуайдо Роберто Марреро, который был арестован и задержан на прошлой неделе.

Женщины – сильный фактор в современной голливудской Америке, эпохи постфеминизма под названием харассмент.

Фото: www.globallookpress.com

Ранее в Белом доме Розалес встретилась с вице-президентом Майком Пенсом и сообщила ему, что перебои с электричеством и нехватка продовольствия вредят детям в ее стране.

"Они пытаются сломить наш боевой дух. Они хотят погрузить нас в вечный мрак. Но позвольте мне сказать вам, что свет есть, и свет здесь", – подчеркнула Розалес Пенсу.

Сначала американскому лидеру ответил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Не США должны решать действия и судьбу других стран. Это зависит только от народа Венесуэлы и его единственного законного президента Николаса Мадуро. У нас есть двусторонние отношения и соглашения с этой страной, которые мы будем соблюдать", – написал он в своем Twitter.

Затем спич американца прокомментировал глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев, предложив США показать пример для Российской Федерации, и уйти из ряда государств, где Штатам "делать точного нечего".

"Логичный ответ на призыв Вашингтона к России "убраться" откуда-либо – предложить показать хороший пример, как это делается. Список стран вне западного полушария, где Америке точно делать нечего, займет слишком много места. И уход "мирового жандарма" из этих стран может гораздо больше помочь независимости и демократии в самых разных регионах, чем постоянное военное присутствие, напоминающее о том, кто в чужом доме хозяин. Не пора ли начать вторую волну деколонизации?", – написал Косачев в Facebook.

Ранее председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо подтвердил прибытие в страну двух самолетов из России. В распространенном 26 марта комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой говорится, что специалисты из РФ прибыли в Боливарианскую Республику в строгом соответствии с ее Конституцией.

По словам нашего дипломата, "нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года и своевременно прошедшим необходимые ратификационные процедуры в обоих государствах".

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Американский генерал рассказал о наступлении РФ на Одессу

Сознание Ходжеса продолжает рождать фантазии одну страшнее другой

Застрявшее из-за Крымского моста судно сняли с мели

Экологическая обстановка в проливе не пострадала

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей