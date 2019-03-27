Вашингтон послал в Москву черную метку, Москва ответила своей

Белый дом изучает все возможные варианты действий для того, чтобы принудить Россию уйти из Венесуэлы. Об этом заявил сегодня президент США Дональд Трамп в ходе встречи с женой лидера венесуэльской оппозиции и самозванного президента Боливарианская Республики Хуана Гуайдо Фабианой Росалес.

"Россия должна уйти", – цитирует Reuters американского лидера.

На вопрос журналистов, как он заставит российские войска покинуть Венесуэлу, Трамп сказал: "Посмотрим. Все варианты открыты".

В Овальном кабинете 26-летняя журналистка и активист оппозиции Росалес пожаловалась президенту Штатов, что ее супруг подвергся нападению во вторник, 26 марта, в Республике,при этом она не предоставила никаких подробностей.

"Я боюсь за жизнь моего мужа", – добавила венесуэлка. Как пишет агентство, ее сопровождали жена и сестра начальника штаба Гуайдо Роберто Марреро, который был арестован и задержан на прошлой неделе.

Женщины – сильный фактор в современной голливудской Америке, эпохи постфеминизма под названием харассмент.

Ранее в Белом доме Розалес встретилась с вице-президентом Майком Пенсом и сообщила ему, что перебои с электричеством и нехватка продовольствия вредят детям в ее стране.

"Они пытаются сломить наш боевой дух. Они хотят погрузить нас в вечный мрак. Но позвольте мне сказать вам, что свет есть, и свет здесь", – подчеркнула Розалес Пенсу.

Сначала американскому лидеру ответил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Не США должны решать действия и судьбу других стран. Это зависит только от народа Венесуэлы и его единственного законного президента Николаса Мадуро. У нас есть двусторонние отношения и соглашения с этой страной, которые мы будем соблюдать", – написал он в своем Twitter.

Затем спич американца прокомментировал глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев, предложив США показать пример для Российской Федерации, и уйти из ряда государств, где Штатам "делать точного нечего".

"Логичный ответ на призыв Вашингтона к России "убраться" откуда-либо – предложить показать хороший пример, как это делается. Список стран вне западного полушария, где Америке точно делать нечего, займет слишком много места. И уход "мирового жандарма" из этих стран может гораздо больше помочь независимости и демократии в самых разных регионах, чем постоянное военное присутствие, напоминающее о том, кто в чужом доме хозяин. Не пора ли начать вторую волну деколонизации?", – написал Косачев в Facebook.

Ранее председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо подтвердил прибытие в страну двух самолетов из России. В распространенном 26 марта комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой говорится, что специалисты из РФ прибыли в Боливарианскую Республику в строгом соответствии с ее Конституцией.



По словам нашего дипломата, "нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года и своевременно прошедшим необходимые ратификационные процедуры в обоих государствах".