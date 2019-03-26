Отправка наших военных в латиноамериканскую страну стала сигналом Москвы для Вашингтона

Порядка сотни российских военнослужащих, включая высокопоставленных лиц, прибыли в Венесуэлу. Отрицать их присутствие в охваченном хаосом государстве нет смысла, это действительно так. Таким образом Москва дает понять Вашингтону, что при обострении ситуации поддержит режим Николаса Мадуро, в том числе и силовыми методами, считает военкор, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов.

Прибытие военных РФ в Каракас встревожило Запад. Транспортные самолеты Минобороны доставил в венесуэльскую столицу 99 военных и 35 тонн груза, что позволило отдельным "горячим головам" заговорить о "второй Сирии". Дескать, Минобороны послало наших военных в бой за власть Мадуро и снабдило их тоннами вооружения. Но все чуточку сложнее, считает Пегов.

По его мнению, о реальной угрозе войны говорить пока не стоит. Во-первых, Россия адекватно оценивает сложности с логистикой в случае начала острой фазы конфликта. Во-вторых, большую часть прибывших составляет командный состав (генералы, полковники и их адъютанты). Например, точно известно, что в Венесуэлу прилетел начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Василий Тонкошкуров. Непосредственно бойцов среди этих 99 человек – меньшинство.

Уместнее было бы сказать, что в Москва отправила в Каракас военную делегацию. И ее цель скорее заключается в помощи венесуэльским коллегам в военно-технических вопросах. Одной из возможных целей может быть помощь в отслеживании активности на границе с Колумбией. Пегов пишет, что с колумбийской территории наиболее вероятно вторжение американских войск в страну. Сейчас приграничная зона служит источником информационных вбросов и провокаций со стороны американских и колумбийских советников. Замедленная реакция Венесуэла на них говорит о том, что у властей плохо обстоят дела с внешней разведкой, и для решения этой проблемы к ним были присланы наши инструкторы.

Тем не менее, сам факт присутствия наших военных в Венесуэле служит месседжем Москвы Вашингтону.

"Визит генерал-полковника Василия Тонкошкурова есть демонстрация нашей к этому готовности и очевидной поддержки действующего венесуэльского режима. Как говорится, русские на войне своих не бросают. А в Венесуэле она в каком-то смысле уже идёт",

– пришел к выводу Пегов в статье для издания Life.ru.