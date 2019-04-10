На полуострове проводятся учения российских ВВС

ЗРК С-400 успешно отразили ракетный удар условного противника, которым выступили бомбардировщики Су-24. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

На полуострове проходят учения с участием боевых расчетов зенитно-ракетных комплексов "Триумф" Четвертой армии ВВС и ПВО ЮВО. Экипажи "Триумфов" выполнили поставленные задачи – занять боевую позицию, а затем обнаружить и захватить контрольную цель.

"В ходе следующих этапов учения были проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям", – цитирует Астафьева РИА "Новости".

При этом позиции ЗРК прикрывались подразделениями комплексов "Панцирь-С", которые отбили массированную воздушную атаку на С-400. После того, как пущенные противником ракеты были уничтожены, расчеты "Триумфа" и "Панциря-С" оперативно сменили стартовую и огневую позиции.



