Крымский мост уничтожит вулкан

Стало известно об ошибке инженеров

Хайп по-украински – это любая, даже сама абсурдная информация о транспортном переходе через Керченский пролив. Как только соседи слышат звон о Крымском мосте, тотчас же раздувают шумиху.

На сей раз, по версии экспертов Незалежной, проектировщики "страны-агрессора" якобы упустили из виду мощный грязевой вулкан. Он активен каждые 80 лет.

Об этом было известно еще в 1970-х. Тогда, по словам кандидата геолого-минералогических наук, старшего научного сотрудника Института водных проблем РАН Юрия Медовара, была предпринята попытка возвести мост. Но задумке не суждено было осуществиться.

"Проект завернули, поскольку были хорошие специалисты",

– завуалированно пояснил эксперт в беседе с "Апострофом", не уточнив при этом, какого своего товарища он имел в виду.

Очередной миф подхватили украинские СМИ. В частности, материал появился на сайте replyua.net. Кстати, читатели издания верно подметили, что киевские журналисты сами сочиняют подобные новости, сами их распространяют, а затем еще и комментируют.