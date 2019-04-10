Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Крымский мост уничтожит вулкан

Фото: Утро.ру
Стало известно об ошибке инженеров

Хайп по-украински – это любая, даже сама абсурдная информация о транспортном переходе через Керченский пролив. Как только соседи слышат звон о Крымском мосте, тотчас же раздувают шумиху.  

На сей раз, по версии экспертов Незалежной, проектировщики "страны-агрессора" якобы упустили из виду мощный грязевой вулкан. Он активен каждые 80 лет.

Об этом было известно еще в 1970-х. Тогда, по словам кандидата геолого-минералогических наук, старшего научного сотрудника Института водных проблем РАН Юрия Медовара, была предпринята попытка возвести мост. Но задумке не суждено было осуществиться.

"Проект завернули, поскольку были хорошие специалисты",

– завуалированно пояснил эксперт в беседе с "Апострофом", не уточнив при этом, какого своего товарища он имел в виду.  

Очередной миф подхватили украинские СМИ. В частности, материал появился на сайте replyua.net. Кстати, читатели издания верно подметили, что киевские журналисты сами сочиняют подобные новости, сами их распространяют, а затем еще и комментируют. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

У Порошенко появился беспроигрышный вариант

Украинская оппозиция определилась с выбором

Переговоров не будет: в ЕС определились с Brexit

Тереза Мэй добилась своего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей