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Европейцев возмутило запугивание со стороны Украины на фоне визита в Крым

Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной диктуют свои условия

Киевские власти любыми путями стараются закрыть полуостров от иностранцев.

О попытке Украины сорвать визит делегации из Германии на полуостров рассказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Немцы планируют участвовать в Ялтинском международном экономическом форуме. Однако в Киеве не желают, чтобы зарубежные гости увидели реальный Крым своими глазами. В стремлении изолировать полуостров от остального мира украинские дипломаты не гнушаются запугивать делегатов.

На форум, который пройдет с 18 по 20 апреля, должны прибыть депутаты из бундестага, среди которых члены парий "Альтернатива для Германии" и "Левые". МИД Незалежной уже направил в адрес представителей ФРГ ноту протеста, заявил Гемпель. Фракция АдГ после этого не стала запрещать депутатам визит в Крым, однако было оговорено, что поедут они как частные лица. Гемпель отметил, что поездка состоится несмотря на запугивание жесткими санкциями. Вместе с тем делегатов "возмущает наглое поведение украинского МИД, который стремится ограничить права жителей стран Евросоюза на свободу передвижения", подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Ранее немецкие журналисты восхитились возрождением Крыма после присоединения к России.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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