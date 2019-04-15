Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Крымском мосту ведут опасное строительство

Фото: most.life
продолжениеКакое унижение: бывший завод Порошенко поможет флоту России
Укладку рельсов на переправе посчитали постановочной

Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи. Теперь строение железной дороги через Керченский пролив ведется с двух сторон одновременно: с крымского и кубанского берегов. Об этом сообщили в информационном центре переправы и даже опубликовали видео. Удивительно, но нашлись и те, кто посчитал опубликованный ролик постановочным, снятым на Мосфильме. 

"Бригады строителей движутся навстречу друг к другу с крымского и кубанского берегов. Со стороны Тамани укладка рельсов началась еще летом 2018 года",– говорится в сообщении. 

В Сети видеоролик принялись бурно обсуждать. Нашелся энтузиаст, заявивший, что опубликованные Крымским мостом кадры -  "постановочные". 

"Видео постановочное) Есть видео со стороны на котором видно, что после съемки погрузчик забрал плеть с моста и уехал обратно.А вот уже позже он приехал полностью загруженный плетями и стал их действительно укладывать на мост", – написал пользователь. Впрочем, отклика и и поддержки среди других он не нашел. 

 

Ранее на Украине заявляли, что  Крымский мост построен в настоящем "геологическом аду", коим является Керченский пролив. Пока что опоры моста удерживают нагрузку автомобильной дороги, но что произойдет после открытия железнодорожного сообщения – большой вопрос. Пугающую картину на радость украинским рисовал небезызвестный старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар. 

До этого  слухи о том, что переправу могут закрыть, распространяли перепуганные автомобилисты.В Ассоциацию грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма поступали многочисленные обращения встревоженных граждан. По их словам, во время поездки через на переправу они видели предупреждение о скором прекращении движения. 

Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Неожиданный факт: специи снижают давление

В борьбе с болезнью нашли нового помощника

Загитова заговорила о предательстве России

Фигуристка едва не пропустила чемпионат мира в Японии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей