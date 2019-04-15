На Крымском мосту ведут опасное строительство

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Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи. Теперь строение железной дороги через Керченский пролив ведется с двух сторон одновременно: с крымского и кубанского берегов. Об этом сообщили в информационном центре переправы и даже опубликовали видео. Удивительно, но нашлись и те, кто посчитал опубликованный ролик постановочным, снятым на Мосфильме.
"Бригады строителей движутся навстречу друг к другу с крымского и кубанского берегов. Со стороны Тамани укладка рельсов началась еще летом 2018 года",– говорится в сообщении.
В Сети видеоролик принялись бурно обсуждать. Нашелся энтузиаст, заявивший, что опубликованные Крымским мостом кадры - "постановочные".
"Видео постановочное) Есть видео со стороны на котором видно, что после съемки погрузчик забрал плеть с моста и уехал обратно.А вот уже позже он приехал полностью загруженный плетями и стал их действительно укладывать на мост", – написал пользователь. Впрочем, отклика и и поддержки среди других он не нашел.
Ранее на Украине заявляли, что Крымский мост построен в настоящем "геологическом аду", коим является Керченский пролив. Пока что опоры моста удерживают нагрузку автомобильной дороги, но что произойдет после открытия железнодорожного сообщения – большой вопрос. Пугающую картину на радость украинским рисовал небезызвестный старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар.
До этого слухи о том, что переправу могут закрыть, распространяли перепуганные автомобилисты.В Ассоциацию грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма поступали многочисленные обращения встревоженных граждан. По их словам, во время поездки через на переправу они видели предупреждение о скором прекращении движения.
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