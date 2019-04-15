Предприятие выполнит свою историческую миссию

У Севастопольского морского завода есть необходимые ресурсы для того, чтобы стать базовым предприятием для ремонта кораблей Черноморского флота. Об этом журналистам заявил директор предприятия Владимир Баженов.



По его словам, завод был основан одновременно с Севастополем в 1783 г. и предназначался для строительства и ремонта кораблей создаваемого Черноморского флота. За свою историю на нем построили более 500 и отремонтировали более 5 тыс. кораблей. Свою миссию Севморзавод успешно выполнял вплоть до распада СССР. В украинское время завод был национализирован и в конечном счете оказался в собственности у структур нынешнего президента Незалежной Петра Порошенко, передает РИА "Новости".

Благодаря присоединению Крыма к России в 2014 г. завод получил возможность вновь выполнять свое историческое предназначение, напоминает RT. В настоящее время он является филиалом центра судостроения "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), отметил Баженов. Его включили в реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.





Для восстановления завода разработана программа модернизации и технического перевооружения. Предприятие располагается на двух площадках общей площадью 53 гектара. На его территории имеются два сухих дока, специализированные цеха по ремонту корпуса, изготовлению корпусных конструкций, судового оборудования, систем и трубопроводов, отмечает телеканал "360".

Достройка и швартовные испытания осуществляются у специальных набережных, оборудованных всеми необходимыми коммуникациями. Все это создает необходимые условия для ремонта, докования, переоборудования и модернизации плавсредств различного класса и назначения. Уже в течение этого года на ремонт и обслуживание в доки завода встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.

Петр Порошенко до сих пор не может смириться с потерей контроля над Севморзаводом. В сентябре прошлого года он говорил в эфире украинского "Пятого канала", что у него нет бизнеса в России. При этом он продолжает декларировать Севморзавод как один из своих активов.

"После аннексии Крыма Россия конфисковала у меня Севастопольский морской завод. Де-факто его у меня нет, но оккупантам дарить его никто не собирается. Я каждый раз манифестирую это, внося его в свою электронную декларацию, которую в соответствии с законом я заполняю ежегодно", – говорил украинский лидер.