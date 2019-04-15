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Крым погрузился во тьму

Фото: www.globallookpress.com
На полуостров обрушились неприятности

Последние трое суток крымчане страдают от перебоев с электроэнергией. Причиной в этот раз послужили не происки соседей, а природные явления. В субботу, 13 апреля, на полуостров налетели сильные дожди с порывистым ветром. Причем непогода в регионе задержалась.

В частности, в воскресенье, 14 апреля, без света оставались села Зерновое и Роскошное Джанкойского района. Энергетикам удалось восстановить подачу электроэнергии спустя два часа после отключения, сообщили РИА "Новости" в ГУП РК "Крымэнерго".

К вечеру в воскресенье были обесточены еще около 10 населенных пунктов Джанкойского района, а также несколько сел в Сакском районе. На исправление неполадок ушло несколько часов.

Фото: pixabay.com

Утро первого рабочего дня встретили без электричества жители нескольких сел в Красноперекопском и Ленинском районах.

Между тем в понедельник, 15 апреля, непогода на полуострове сохранится, а вот во вторник дожди начнут стихать. Как передает Гидрометцентр, циклон сместится вглубь континента и стихия перестанет доставлять проблемы крымчанам.

Николай ВИКТОРОВ
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