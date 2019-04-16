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Беспредел в Крыму возмутил украинцев

Фото: commons.wikimedia.org/Vadim Indeikin (CC BY-SA 3.0)
Жители соседней страны переживают за курортный отдых на полуострове

В Крыму стало на одно популярное место для отдыха меньше. Об этом сообщило украинское издание "Факты". По его данным, у местных жителей "украли" Марсианское озеро в Бахчисарайском районе.

Речь о руднике "Скалистое", где в конце прошлого века добывали инкерманский камень – известняк. В какой-то момент карьер раскопали до такой степени, что в него стали поступать грунтовые воды. В итоге добычу камня пришлось остановить, а среди местных жителей прижилось новое название образовавшегося водоема – Марсианское озеро.

Сейчас место решили "окультурить" – построить на берегу спортивно-рекреационный центр. О чем и сообщили, установив транспарант с изображением схемы будущего комплекса и сроки строительства. Однако "дикий" отдых  на осыпающихся берегах оказался для некоторых предпочтительнее цивилизованного и безопасного.

Кадр youtube.com

"Марсианское озеро украли уже! Наш любимый карьер в Скалистом больше не наш! Въезд на территорию будет ограничен. Стройка так называемого „спорткомплекса“ уже вовсю идет", – написала в  Тwitter скандально известная историями о разрушающемся Крымском мосте блогер RoksolanaToday&Крым.

Возникает, правда, вопрос, почему "спорткомплекс" она указала в кавычках? Чтобы посеять сомнения среди крымчан?

А вот почему этот твит тут же подхватили украинские СМИ, совершенно понятно. Конечно же, они переживают, где будут загорать жители Крыма, не так ли?

Фоторепортаж
Роковую проблему Крымского моста показали на фото
2018. Фото: most.life 2019. Фото: most.life 2019. Фото: most.life
2019. Фото: most.life 2016. Фото: most.life 2016. Фото: most.life 2017. Фото: most.life +3
Николай ВИКТОРОВ
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