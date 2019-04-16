Беспредел в Крыму возмутил украинцев

Жители соседней страны переживают за курортный отдых на полуострове

В Крыму стало на одно популярное место для отдыха меньше. Об этом сообщило украинское издание "Факты". По его данным, у местных жителей "украли" Марсианское озеро в Бахчисарайском районе.

Речь о руднике "Скалистое", где в конце прошлого века добывали инкерманский камень – известняк. В какой-то момент карьер раскопали до такой степени, что в него стали поступать грунтовые воды. В итоге добычу камня пришлось остановить, а среди местных жителей прижилось новое название образовавшегося водоема – Марсианское озеро.

Сейчас место решили "окультурить" – построить на берегу спортивно-рекреационный центр. О чем и сообщили, установив транспарант с изображением схемы будущего комплекса и сроки строительства. Однако "дикий" отдых на осыпающихся берегах оказался для некоторых предпочтительнее цивилизованного и безопасного.

"Марсианское озеро украли уже! Наш любимый карьер в Скалистом больше не наш! Въезд на территорию будет ограничен. Стройка так называемого „спорткомплекса“ уже вовсю идет", – написала в Тwitter скандально известная историями о разрушающемся Крымском мосте блогер RoksolanaToday&Крым.

Возникает, правда, вопрос, почему "спорткомплекс" она указала в кавычках? Чтобы посеять сомнения среди крымчан?

А вот почему этот твит тут же подхватили украинские СМИ, совершенно понятно. Конечно же, они переживают, где будут загорать жители Крыма, не так ли?