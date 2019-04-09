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Опасность у Крымского моста: на полуострове паникуют

Фото: most.life
Жители Керчи напуганы видом подъездных дорог к переправе

В Крыму обеспокоены проблемой на железнодорожных подходах к Крымскому мосту со стороны полуострова. В последние дни местные СМИ пишут, что их затопило водой.

В Сети появилось видео с места строительства ж/д путей в Керчи На кадрах видно, что вдоль подхода появились огромные лужи и ручьи. Вода продолжает прибывать, несмотря на то, что рабочие засыпали лужи землей, утверждает издание "Керчь.ФМ".  Также подтопило насыпь железнодорожных путей и тоннель под обоими подходами.

Новость встревожила жителей Керчи, пишет Crimea-news.net. Они находятся в растерянности, что немудрено, учитывая, сколько фейков о Крымском мосте появилось благодаря стараниям провокаторов.

Пока опасность такого подтопления не подтвердилась, судя по результатам инспекции хода строительства. Во вторник, 9 апреля, подходы на участке от Джанкоя до Керчи осмотрел министр транспорта Крыма Сергей Карпов, пишет INFOLine. Он отметил, что строительство вторых железнодорожных путей на подходах к Крымскому мосту идет по плану. Ни о каком затоплении речи не было.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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