На полуострове подсчитывают свой ущерб от деятельности киевского руководства

Украинские компании спешат воспользоваться политической ситуацией, чтобы поживиться за счет крымчан. Об этом заявил первый зампредседателя парламента республики Крым Ефим Фикс. По его словам, никто на полуострове не относится серьезно к требованию представителей Незалежной выплатить компенсацию за некое утраченное имущество и упущенную выгоду.

"Их право судиться, но этим украинские власти еще раз показывают свою несостоятельность и неподготовленность. Нас эти судебные процессы совершенно не беспокоят", – заявил Фикс в интервью РИА "Новости".

За годы правления Киев пользовался советским наследием, оставшимся на полуострове. При этом сам ничего не делал для улучшения жизни местного населения, сохранения природных богатств и экологии. Если начать считать ущерб и утраченную выгоду от упущенных возможностей, то это Киев должен огромную компенсацию крымчанам.

"Украина в течение 23 лет не вкладывала в развитие экономики, социальной сферы и инфраструктуры. В результате сейчас Россия инвестирует огромные ресурсы, чтобы создать приемлемые условия для жизни крымчан", - указал вице-спикер.

Накануне компания "Укрнафта" сообщила, что третейский суд в Гааге удовлетворил ее требование взыскать компенсацию с РФ в размере 44,4 млн долларов за утрату в 2014 г. 16 АЗС на полуострове.

В РФ данное решение не признают.