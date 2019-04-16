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"Укрнафта" отсудила у России компенсацию за Крым

Фото: www.globallookpress.com
Имущество украинской компании на полуострове признали инвестициями

Международный арбитраж в Гааге встал на сторону "Укрнафты" и принял решение удовлетворить ее иск к России по поводу утраты имущества в Крыму в 2014 году. Об этом сообщается на сайте украинском компании.

Суд постановил взыскать с РФ $44,4 млн компенсации плюс проценты в размере $5,5 млн, пеню и арбитражные расходы, которые составили более $3,5 миллионов.

"Укрнафта" подала иск против РФ в 2015 году. В компании заявили, что потеряли вложения в 16 АЗС на Крымском полуострове и несколько административных помещений из-за воссоединения его с Россией.

Фото: www.globallookpress.com

Москва, со своей стороны, заявляла, что не признает юрисдикцию гаагского арбитража для рассмотрения данного вопроса.

"Укрнафта" принадлежит на 50%+1 акция "Нафтогазу Украины". Ранее Гаагский арбитраж присудил выплатить компенсацию "Нафтогазу" за утрату активов в Крыму.

Николай ВИКТОРОВ
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