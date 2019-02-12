Токио загоняет переговоры с Москвой в тупик

Перспективы заключения российско-японского мирного договора все более отдаляются. Это отметил член Совета Федерации Алексей Пушков. По его мнению, правительство Японии смешивает в одном вопросе массу других.

"В Токио намерены вести переговоры о судьбе четырех островов, а также о военных компенсациях. Политический контекст переговоров усложняется, их перспективы все более туманны, как Охотское море в ненастную погоду. Контуры решения уже не разглядеть", – написал сенатор в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что подписанию мирного договора с РФ должно предшествовать не только отсутствие войны, но и закрытие территориальных споров, выплата репараций и решение прочих проблем между странами.

Такая постановка вопроса возмутила россиян.

"Компенсацию нам должны Японцы!!! За участие во Второй Мировой на стороне Гитлера!" – пишет в комментариях Sir Alex Kurbatoff‏.

"Не надо было с ними любезничать и давать поводы так думать, упростить им получение визы на острова – и точка", – настаивает Sergey‏.

"Отдав Японии острова, на которые она претендует, Россия потеряет статус Охотского моря как внутреннего моря России. Время спустя Япония предъявит территориальные претензии на Южный Сахалин и всю гряду Курильских островов. России целесообразно выйти из территориальных переговоров", – считает Котофей Котофеевич.

"Семь тысяч хренов! И кукишей бочку! Курилы Российские! И ставим точку!" – отрезал Ятут Тутыч Всюдов‏.

Ранее опрос общественного мнения в РФ показал, что подавляющее большинство россиян – 78% – против передачи Японии четырех спорных Курильских островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, а 71% возражает даже против передачи двух крайних из них.

Тем временем Токио решил изменить подход к проблеме и теперь требует острова на том основании, что они, дескать, являются продолжением самого северного японского острова Хоккайдо.