Япония раскрыла свои истинные намерения

Японское правительство сожалеет об остановке российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но поддерживает решение Белого дома. Об этом заявил генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в понедельник, 4 февраля.

"Мы считаем нежелательной ситуацию, при которой действие договора приходится прекращать. Однако можно понять ту постановку вопроса, которая привела США к нынешнему решению", – приводит ТАСС слова генсека.

Представитель кабмина подтвердил, что долгие годы именно ДРСМД помогал держать глобальное разоружение на контроле. И заявил, что к обострению ситуации в мире привело поведение Москвы.

"Продолжаются нарушения договора со стороны России", – повторил генсек правительства Японии обвинения США, хотя и отметил, что "разработкой таких ракет занимаются и другие страны, помимо РФ и США".

При этом Токио, хоть, дескать, и не участвует в гонке вооружений, но хочет отныне быть активным участником нового переговорного процесса по проблеме разоружения.

"В сотрудничестве с США хотелось бы обсудить этот вопрос с заинтересованными странами, включая Россию и Китай", – раскрыл карты Ёсихидэ Суга.

Действительно, выход из ДРСМД развязывает США руки в китайском направлении. Можно уже делать ставки, как скоро на территории Японии, да и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона появятся направленные на КНР американские ракеты. С учетом далеко не добрососедских отношений с Китаем Японии весьма выгоден такой поворот.

Однако в отношении Москвы Токио просчитался. Попытки договориться с Россией о передаче Курильских островов и раньше упирались в опасность размещения в непосредственной близости от РФ американских военных баз. Теперь же, когда Токио приветствовал отказ США от ДРСМД, вопрос о Курилах можно считать закрытым. Страна Восходящего солнца показала свое истинное лицо.

США официально объявили о выходе из ДРСМД 2 февраля. По их мнению, Россия нарушила свои обязательства по договору, напоминает телеканал"360". В Москве обвинения отвергли, но предупредили, что отныне также могут считать себя не связанными договором.