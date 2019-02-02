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Последнее китайское: Пекин предупредил Вашингтон о последствиях выхода из ДРСМД

Вашингтон призвали пойти на диалог с Москвой

Китай выступает против решения США прекратить действие Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом заявил министр иностранных дел КНР Гэн Шуан.

Он призвал США и Россию вернуться в конструктивное русло и начать диалог, который бы сохранил ракетный договор. Если же в Вашингтоне не желают менять свое решение, то им стоит иметь ввиду все вытекающие из него последствия.

"Односторонний вывод США может вызвать ряд негативных последствий, и Китай будет уделять пристальное внимание последующим событиям", – говорится в заявлении МИД Китая.

При этом Пекин также не желает заключения нового договора, который накануне предложил президент США Дональд Трамп. Китайская сторона намерена поддерживать лишь уже существующие соглашения. подчеркивается в заявлении китайского дипведомства. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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