У американского лидера есть идея получше, чем ДРСМД

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет собрать представителей разных стран для переговоров в "большой и красивой комнате", чтобы обсудить перспективы Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который был бы намного лучше. Конечно, я бы этого хотел",

– цитирует Трампа на выступлении перед журналистами в Белом доме Reuters. Ранее американский лидер расхрабрился и обвинил Россию в нарушении положений договора и заявил, что США на время выходят из него.

Власти США заявили, что отводят Москве полгода на то, чтобы она, по их словам, вернулась к исполнению своих обязательств по ДРСМД. У Соединенных Штатов нашлись союзники – решение в одностороннем порядке приостановить действие ДРСМД поддержало НАТО. Страны Североатлантического альянса подчеркнули, что "решительно поддерживают" обвинения Вашингтона в адрес нашей страны и считают, что нарушение Россией договора угрожает евроатлантической безопасности.

ДРСМД был подписан между президентом США Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачевым 8 декабря 1987 года. Главная особенность ракет меньшей и средней дальности в том, что они долетают до цели за короткое время. Тогда эксперты заявляли, что планета сделала несколько шагов назад от ядерного апокалипсиса.