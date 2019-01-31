Япония отказалась от претензий на Курилы

Премьер Абэ поспорил в парламенте с коммунистами

Курильские острова, бесспорно, принадлежат России. С таким заявлением выступил в четверг, 31 января, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Наша страна отказалась от всех прав на Курильский архипелаг по Сан-Францисскому мирному договору 1951 года. Поэтому мы не требуем возвращения этих островов", – цитирует Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" выступление политика на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Тем самым Абэ возразил лидеру японской Коммунистической партии Кадзуо Сии, который настаивал на необходимости добиваться от Москвы передачи Курильских островов.

Впрочем, не стоит думать, что власти Японии готовы прекратить территориальный спор. У них новая тактика. Теперь они заявляют, что требуют не южные острова Курильской гряды, а только территории, которые являются "естественным продолжением" самого северного японского острова Хоккайдо.

По утверждению Токио, спорные Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи – его исконные северные территории, на которые распространяется японский суверенитет. Эту позицию власти Японии будут отстаивать, пообещал Абэ в парламенте.

В январе Абэ приезжал в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным, однако после не смог похвастаться итогами.