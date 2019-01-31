В Токио устроили новый скандал из-за Курил

Требование сдать телефоны оскорбило японцев до глубины души

Японскую сторону явно не устраивает то, как продвигаются переговоры о мирном соглашении между Токио и Москвой. Поэтому правительство страны использует любой повод, чтобы раздуть конфликт вокруг Курильских островов. Так, японское Министерство иностранных дел заявило протест российской стороне в связи с конфискацией спутниковых телефонов у дипломатов из Страны восходящего солнца при посещении южных Курил.



Нота японского дипломатического ведомства была направлена в Москву накануне. Решение об изъятии аппаратуры Токио назвал "неприемлемым с точки зрения юридической позиции Японии", передает телеканал NHK.

Визит японских гостей на Кунашир состоялся в июле прошлого года. Вместе с бывшими жителями южных Курил, которые прилетели на острова навестить могилы предков, в Россию наведались японские чиновники и журналисты. После приземления российские таможенники изъяли имеющиеся у японской группы спутниковые телефоны.

Дело в том, что законодательство РФ запрещает ввоз на территорию страны подобной техники без соответствующего разрешения. Впоследствии российский суд признал, что конфискация аппаратуры была проведена в соответствии с действующими нормами. Каких-либо нарушений при этом выявлено не было.

В Токио не объяснили, почему протест в связи с действиями российской стороны был объявлен лишь спустя полгода после инцидента.

Россия и Япония в последние месяцы активизировали переговорный процесс о заключении мирного договора по результатам Второй мировой войны. За основу предложено взять советско-японскую декларацию 1956 г., по которой после заключения мирного договора Москва в качестве жеста доброй воли согласна передать японцам в пользование два острова Курильской гряды. При этом МИД РФ подчеркивает, что российский суверенитет над территориями утрачен не будет.