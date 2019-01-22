За Курилами: Абэ приехал к Путину. LIVE
Синдзо Абэ обсудит с Владимиром Путиным вопросы мирного договора и передачу Курил во вторник, 22 января. Как пройдет встреча лидеров двух стран, неизвестно. Ведь глава правительства Японии готов заключить сделку, по которой его государство получит лишь два острова – Шикотан и Хабомаи, что может вызвать недовольство у его соотечественников. "Утро" следит подробностями встречи.
12:24. Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и Синдзо Абэ выступят с заявлением для журналистов после переговоров. Во время встречи, как передает агентство РИА "Новости", президент России и премьер-министр Японии обсудят мирный договор, региональные проблемы, а также двустороннее сотрудничество, но уже в расширенном составе.
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12:07. О планах Абэ посетить Москву стало известно 18 января. Премьер-министр Японии, вероятно, договорится с президентом России об экономическом сотрудничестве.
12:02. Источники в отечественном правительстве утверждали, что Москва хочет отдать Курилы ради отмены западных санкций и признания Крыма российским.
11:59. Глава МИД РФ Сергей Лавров в начале января 2019-го сообщил, что суверенитет нашей страны над островами не обсуждается. Однако Россия готова работать над новыми проектами по совместной хозяйственной деятельности.
11:55. В начале 2019-го Абэ заявил, что при решении этой проблемы необходимо учитывать мнение россиян, проживающих на Курильских островах. При этом премьер-министр Японии пообещал, что людей не будут выселять, если территории отойдут его стране.
11:52. Российская сторона говорила о том, что лидеры двух стран обсуждали лишь экономическое сотрудничество на Курильских островах, а не их передачу, так как нарушать целостность территорий РФ нельзя.
11:45. Японские политики предлагали снять с Москвы санкции и признать Крым российским, чтобы получить Шикотан.
11:42. Позже Токио и вовсе хотел обменять мирный договор на получение суверенитета не на 2 острова, а на 4, в том числе на Кунашир и Итуруп.
Чтобы ускорить процесс передачи, Абэ пообещал Путину, что не позволит разместить на этих территориях американские военные базы, а такую возможность правительство Японии не исключало.
11:30. Изначально Владимир Путин предложил Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца 2018 г. без предварительных условий, а все спорные вопросы обсудить после. Японцы же были недовольны тем, что Россия усиливает военное присутствие на Курилах, планирует разместить дивизии и восстановить военные объекты. В ноябре 2018-го премьер-министр Японии заявил, что не подпишет мирное соглашение без решения вопроса по островам Хабомаи и Шикотан.
11:20. Япония оспаривает территориальную принадлежность южных островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи) Большой и Малой Курильской гряды, которые имеют важное военно-стратегическое и экономическое значение. К югу от них проходит российско-японская граница. В 1945 г. СССР и Япония подписали соглашение, по которому часть Сахалина и Курильские острова вернулись Советскому Союзу.
Позже Япония официально отказалась от претензий на эти территории. Однако теперь японцы говорят о том, что острова исторически принадлежат их стране. О намерениях японского правительства возобновить переговоры по этому вопросу стало известно в феврале 2018-го.
11:10. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва и Токио пока не озвучили друг другу конкретные варианты мирного соглашения. При этом японцы не ставили условие о том, что подпишут договор при передаче двух островов. Песков отметил, что эту проблему быстро решить не получится, а Россия не будет действовать в ущерб своим национальным интересам.
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