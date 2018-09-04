Японцев возмутила война на Курилах

Военная активность Москвы на спорных островах испугала Токио

Деятельность России на Курильских островах является неприемлемой. Такое заявление сделал генсекретарь японского правительства Ёсихидэ Сугу. Поводом для протеста стали памятные мероприятия, посвященные очередной годовщине окончания Второй мировой войны, которые Россия проводила на четырех островах Южно-Курильской гряды, передает РИА "Новости". Как заявила японская сторона, поскольку "позиции стран не совпадают", данные действия Москвы расцениваются как недопустимые.

Впрочем, Стране восходящего солнца не нравятся любые шаги России в этом регионе. В частности, на днях влиятельная газета Kyodo написала о рекордном скоплении вблизи японской территории российских военных кораблей. Дескать, такого не было со времен холодной войны. Правда, издание со ссылкой на Минобороны страны отметило, что ни один корабль РФ не нарушил границ территориальных вод и не представлял угрозы безопасности Японии.

Между тем, на самом деле речь идет о военно-морских учениях РФ. Еще неделю назад было объявлено, что силы Тихоокеанского флота РФ начинают маневры в акваториях Японского и Охотского морей. В них участвуют около 40 боевых надводных кораблей, ракетных катеров, подводных лодок, а также морская авиация. И японская сторона была предупреждена об учениях своевременно.

На следующей неделе должна состояться встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Она запланирована в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке 11-13 сентября. Как пишет "URA.RU", японская сторона считает главным вопросом переговоров проблему принадлежности четырех южных Курильских островов и надеется на "основательную дискуссию" и "углубленный диалог" по данной теме.